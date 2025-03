Téléthon 2024 : un bilan national record, 564 000 euros collectés en Corse

Le Téléthon continue d'écrire l'histoire. Ce lundi, l’Association française contre les myopathies (AFM-Téléthon) a annoncé une collecte finale de 96 553 593 euros pour son édition 2024, soit près de quatre millions de plus que l'année précédente (92,9 millions d’euros en 2023). Une performance rendue possible grâce à une mobilisation sans précédent, portée par le chanteur Mika, parrain de cette édition, ainsi que par des milliers de bénévoles, animateurs et professionnels de France Télévisions qui ont relayé les témoignages de familles et de chercheurs tout au long du weekend du 29 et 30 novembre 2024.



La Corse n’est pas restée en retrait, bien au contraire. Avec un total régional de 564 504 euros collectés, l’île a confirmé son engagement historique en faveur de la lutte contre les maladies génétiques rares. Une mobilisation d’autant plus remarquée que Bonifacio figurait parmi les quatre villes ambassadrices de cette édition. Durant le week-end du Téléthon, la cité des falaises s’est transformée en véritable village solidaire, multipliant animations, concerts, défis sportifs et événements culturels afin de sensibiliser habitants et visiteurs. Ce succès global, salué par Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, « restera gravé dans nos mémoires ». Il témoigne, selon elle, de « l’excellence des chercheurs, de la détermination sans faille des malades et d'une mobilisation unique des donateurs et millions de participants, partout en France. »



Ce résultat exceptionnel intervient à un moment charnière dans la lutte contre la myopathie de Duchenne, maladie génétique emblématique du Téléthon. Les avancées scientifiques et thérapeutiques réalisées ces derniers mois laissent désormais entrevoir une véritable perspective de guérison pour cette affection longtemps considérée comme incurable. « L’extraordinaire résultat que nous annonçons aujourd’hui est le fruit de la détermination des malades qui ne lâchent rien » , insiste Laurence Tiennot-Herment, rappelant notamment l'histoire émouvante de Sacha, jeune ambassadeur du Téléthon 2024, dont le combat contre la myopathie de Duchenne a profondément touché le public.



Si les progrès scientifiques sont réels, la bataille reste néanmoins immense : 95 % des maladies rares demeurent sans traitement à ce jour. Les fonds récoltés serviront ainsi à financer les recherches, à soutenir les familles et à maintenir cette dynamique essentielle à la découverte de nouvelles thérapies. Déjà tournée vers l’avenir, l’AFM-Téléthon donne rendez-vous aux Français les 5 et 6 décembre 2025 pour une nouvelle édition pleine de défis et d’espoir. En Corse, la mobilisation est déjà en marche : de nombreux événements sont en programmé pour ce mois d'avril, portés par l’énergie des bénévoles.