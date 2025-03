La Balagne se mobilise pour le Téléthon : un mois de solidarité de mars à avril

En Balagne, la solidarité s’organise autour d’une série d’événements alliant sport, culture et convivialité. Dès le 29 mars, la mobilisation commence à Lumio avec un tournoi de rugby touché réunissant parents et enfants, suivi d’un concert de l’école de musique Timpanu et de la chorale Argentella. Le 30 mars, direction Santa Reparata, où l’association PAJE organise une marche solidaire suivie d’un spuntinu. L’après-midi, le groupe L’Alivetti offrira un concert pour prolonger l’élan de générosité.



En avril, les rendez-vous s’enchaînent. À L’Île-Rousse, le 5 avril, un circuit vélo pour enfants précédera un concert réunissant la chorale Cantemu Inseme et le groupe Meridianu. Le 12 avril, un hommage à Johnny Hallyday, avec Johnny Vegas, Jordan et Jean-Gabriel Del Piero, viendra enflammer la scène.



Le 19 avril, Urtaca prendra le relais avec une randonnée solidaire, suivie d’un concert de la chorale E Clandestine et de Letizia Giuntini.



Enfin, le 26 avril, à Speluncato, une randonnée culturelle permettra de découvrir le site de Giustiniani, accompagnée des chants du Fiatu Muntese et de la Confrérie Saint-Antoine.



Chaque événement propose une participation adaptée, entre inscriptions aux activités, contributions aux concerts et participation libre. Les fonds récoltés seront reversés au Téléthon, dans le but de financer la recherche et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies génétiques rares.