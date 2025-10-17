Téléporté, navettes, mobilités douce : La CAPA poursuit son plan de mobilité

Après ce point d'étape, une vidéo a été présentée, synthèse de cette stratégie mobilité.



Territoire attractif, en 40 ans, la population d'Ajaccio et du Pays Ajaccien a augmenté de 40%. Un accroissement de la population qui s'explique par le développement de nouveaux quartiers. D'autres vont émerger d'où l'importance de penser les mobilités avant le développement du territoire. Car qui dit plus d'habitants, dit plus de voitures. Mais dans le même temps, les aménagements des grands axes routiers n'ont pas suivi. C'est ce qui explique que le territoire est saturé aujourd'hui et qu'il faille trouver des solutions de mobilité et renforcer l'offre.



Concernant l'aménagement des grands axes routiers, un rééquilibrage est attendu et doit se traduire par la réalisation de nouvelles voies rapides urbaines par la Collectivité de Corse. Depuis l'embranchement de Sarrola, jusqu'à Socordis, la RT20 passera de deux à quatre voies grâce à un élargissement latéral (piloté par la Collectivité de Corse). La connexion à la deux fois deux voies existantes entre Socordis et Saint-Joseph contribuera à fluidifier la circulation. Cet axe repensé est accompagné par la création d'une piste cyclable sur l'ensemble de cette zone et renforcé par la ligne du train périurbain entre la gare de Mezzana et la gare d'Ajaccio. Par le bas, cet itinéraire structurant permettra d'améliorer l'accès au centre d'Ajaccio et à renforcer les connexions vers le port et l'aéroport. Par le haut, un nouvel itinéraire permettra de rejoindre Ajaccio. Une nouvelle voie à deux fois une voie accompagnée d'une piste cyclable reliera Caldaniccia au CSJC via le Stilettu en se connectant à la Rocade existante. Ce tracé sera prolongé jusqu'au Loretto par un barreau de liaison de 900 mètres ouvrant la voie à un contournement Ouest d'Ajaccio jusqu'aux Sanguinaires. (réalisés par la Collectivité de Corse).



Le téléporté Angelo permettra pour sa part de relier Mezzavia au secteur de Saint-Joseph et au bord de mer en 12 minutes. Il desservira quatre gares : Saint-Joseph, Mont Sant'Anghjulu, Stiletto, Mezzavia. Il permettra de désenclaver les quartiers Est de la ville d'Ajaccio. Il sera possible aussi de faire une pause au parc urbain aménagé.

Connecté au téléporté Angelo, un nouveau pôle multimodal est créé à Saint-Joseph, doté d'un parc relais avec abri vélo relié à une piste cyclable et piétonne et la navette Saint-Joseph permettra de rejoindre toutes les 15 minutes la place du Diamant. En coeur de ville, la mobilité douce a toute sa place : navettes électriques, marche à pied avec la piétonisation de la ville génoise, pistes cyclables et zones 30 sans oublier les navettes maritimes.