Téléporté, navettes, mobilités douce : La CAPA poursuit son plan de mobilité

Les mobilités se développent en Pays Ajaccien : Téléporté Angelo -premier téléporté urbain littoral de méditerranée-, modernisation du réseau de bus urbain, création de pôles intermodaux, développement des mobilités douces... Le président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a fait un point sur les avancées du plan mobilité lors du dernier conseil communautaire.
Lors du conseil communautaire de ce jeudi 16 octobre, le président de la CAPA, a souhaité évoquer parmi les projets structurants, la stratégie sur les mobilités que le Pays Ajaccien a entrepris depuis plusieurs années, en réponse à une situation extrêmement atrophiée : une entrée de ville dont les fonctions de mobilité sont dégradées depuis longtemps, un réseau routier qui ne s'est pas développé au même rythme que l'aménagement du territoire. "Il était question sur la base de ce diagnostic de présenter à nos populations du Pays Ajaccien une stratégie sous forme de remaillage des mobilités, de présenter des modes alternatifs, des possibilités de report modal avec une stratégie en forme d'éventails puisque tous les sujets de mobilité ont été abordés", a-t-il expliqué. Modernisation du réseau de bus urbain, parking de la Miséricorde, construction du premier téléporté urbain littoral de Méditerranée, navette maritime...la mobilité creuse son sillon.
Lors du conseil communautaire de ce jeudi 16 octobre, le président de la CAPA, a souhaité évoquer parmi les projets structurants, la stratégie sur les mobilités que le Pays Ajaccien a entrepris depuis plusieurs années, en réponse à une situation extrêmement atrophiée : une entrée de ville dont les fonctions de mobilité sont dégradées depuis longtemps, un réseau routier qui ne s'est pas développé au même rythme que l'aménagement du territoire. "Il était question sur la base de ce diagnostic de présenter à nos populations du Pays Ajaccien une stratégie sous forme de remaillage des mobilités, de présenter des modes alternatifs, des possibilités de report modal avec une stratégie en forme d'éventails puisque tous les sujets de mobilité ont été abordés", a-t-il expliqué. Modernisation du réseau de bus urbain, parking de la Miséricorde, construction du premier téléporté urbain littoral de Méditerranée, navette maritime...la mobilité creuse son sillon.
130 kilomètres de pistes cyclables d'ici à 2030
Le président de la CAPA a aussi abordé le développement des mobilités douces/actives avec des aménagements cyclables. "Nous allons développer progressivement un maillage sur plus de 130 kilomètres de pistes cyclables qui vont reconnecter plusieurs centralités du Pays Ajaccien et plus largement puisque cela ira jusqu'à la la Rive Sud. On note un recours au vélo de plus en plus important donc il est essentiel pour nous, acteur public, de répondre à cette demande et de proposer un Pays Ajaccien qui soit cohérent et agréable en terme de pistes cyclables pour permettre cette mobilité douce." Avec ce schéma directeur des aménagements cyclables, 130km d'itinéraires sécurisés et continus vont être aménagés pour relier Mezzavia, Saint-Joseph, le Stilettu, le centre-ville et la Rive Sud.
Stéphane Sbraggia a par ailleurs évoqué une réflexion lancée pour relier la navette maritime au du pôle multimodal de Saint-Joseph, carrefour des mobilités puisque c'est l'une des gares du téléphérique Angelo (lire plus bas). Le président de la CAPA rappelait d'ailleurs que le téléporté, qui sera inauguré ce samedi 18 octobre, "est un équipement au service de cette politique". Ces mobilités alternatives répondent également à des enjeux environnementaux, option "au tout voiture" et peuvent avoir un impact sur le pouvoir d'achat.
Stéphane Sbraggia a par ailleurs évoqué une réflexion lancée pour relier la navette maritime au du pôle multimodal de Saint-Joseph, carrefour des mobilités puisque c'est l'une des gares du téléphérique Angelo (lire plus bas). Le président de la CAPA rappelait d'ailleurs que le téléporté, qui sera inauguré ce samedi 18 octobre, "est un équipement au service de cette politique". Ces mobilités alternatives répondent également à des enjeux environnementaux, option "au tout voiture" et peuvent avoir un impact sur le pouvoir d'achat.
Multiplier les pôles intermodaux
Le parking de la Miséricorde et la navette gratuite jusqu'au centre ont permis de montrer que ces solutions de mobilité fonctionnent. "Il s'agit pour nous d'essayer de multiplier à plusieurs endroits du territoire ces solutions de stationnement-relais, pour provoquer cette possibilité du report modal (...) Cela ne veut pas dire qu'on va abandonner la voiture." Mais si ceux qui ne sont pas obligés d'utiliser leur voiture choisissent d'autres alternatives, cela permettra de décongestionner le trafic.
Saint-Joseph sera un pôle intermodal. Il sera connecté au téléporté et à la navette bus qui relie toutes les 15 minutes l'entrée de ville à la place du Diamant. Pour fluidifier le trafic et pour renforcer la fréquence de la navette, une voie de bus dédiée va voir le jour.
Saint-Joseph sera un pôle intermodal. Il sera connecté au téléporté et à la navette bus qui relie toutes les 15 minutes l'entrée de ville à la place du Diamant. Pour fluidifier le trafic et pour renforcer la fréquence de la navette, une voie de bus dédiée va voir le jour.
Réseau routier : un retard très important
Au sujet du réseau routier, le président de la CAPA a rappelé que le Pays Ajaccien souffre d'un retard structurel sur la question des voies routières. "C'est un sujet sur lequel nous portons une grande attention notamment en direction de la Collectivité de Corse puisqu'il y a un retard très important et des décisions dernièrement qui ne m'encouragent pas sur un certain nombre de points à voir les choses arriver rapidement, même si on peut par ailleurs saluer l'inscription de certaines mesures qu'on attendait depuis longtemps."
Le plan de mobilité dans le détail
Après ce point d'étape, une vidéo a été présentée, synthèse de cette stratégie mobilité.
Territoire attractif, en 40 ans, la population d'Ajaccio et du Pays Ajaccien a augmenté de 40%. Un accroissement de la population qui s'explique par le développement de nouveaux quartiers. D'autres vont émerger d'où l'importance de penser les mobilités avant le développement du territoire. Car qui dit plus d'habitants, dit plus de voitures. Mais dans le même temps, les aménagements des grands axes routiers n'ont pas suivi. C'est ce qui explique que le territoire est saturé aujourd'hui et qu'il faille trouver des solutions de mobilité et renforcer l'offre.
Concernant l'aménagement des grands axes routiers, un rééquilibrage est attendu et doit se traduire par la réalisation de nouvelles voies rapides urbaines par la Collectivité de Corse. Depuis l'embranchement de Sarrola, jusqu'à Socordis, la RT20 passera de deux à quatre voies grâce à un élargissement latéral (piloté par la Collectivité de Corse). La connexion à la deux fois deux voies existantes entre Socordis et Saint-Joseph contribuera à fluidifier la circulation. Cet axe repensé est accompagné par la création d'une piste cyclable sur l'ensemble de cette zone et renforcé par la ligne du train périurbain entre la gare de Mezzana et la gare d'Ajaccio. Par le bas, cet itinéraire structurant permettra d'améliorer l'accès au centre d'Ajaccio et à renforcer les connexions vers le port et l'aéroport. Par le haut, un nouvel itinéraire permettra de rejoindre Ajaccio. Une nouvelle voie à deux fois une voie accompagnée d'une piste cyclable reliera Caldaniccia au CSJC via le Stilettu en se connectant à la Rocade existante. Ce tracé sera prolongé jusqu'au Loretto par un barreau de liaison de 900 mètres ouvrant la voie à un contournement Ouest d'Ajaccio jusqu'aux Sanguinaires. (réalisés par la Collectivité de Corse).
Le téléporté Angelo permettra pour sa part de relier Mezzavia au secteur de Saint-Joseph et au bord de mer en 12 minutes. Il desservira quatre gares : Saint-Joseph, Mont Sant'Anghjulu, Stiletto, Mezzavia. Il permettra de désenclaver les quartiers Est de la ville d'Ajaccio. Il sera possible aussi de faire une pause au parc urbain aménagé.
Connecté au téléporté Angelo, un nouveau pôle multimodal est créé à Saint-Joseph, doté d'un parc relais avec abri vélo relié à une piste cyclable et piétonne et la navette Saint-Joseph permettra de rejoindre toutes les 15 minutes la place du Diamant. En coeur de ville, la mobilité douce a toute sa place : navettes électriques, marche à pied avec la piétonisation de la ville génoise, pistes cyclables et zones 30 sans oublier les navettes maritimes.
Territoire attractif, en 40 ans, la population d'Ajaccio et du Pays Ajaccien a augmenté de 40%. Un accroissement de la population qui s'explique par le développement de nouveaux quartiers. D'autres vont émerger d'où l'importance de penser les mobilités avant le développement du territoire. Car qui dit plus d'habitants, dit plus de voitures. Mais dans le même temps, les aménagements des grands axes routiers n'ont pas suivi. C'est ce qui explique que le territoire est saturé aujourd'hui et qu'il faille trouver des solutions de mobilité et renforcer l'offre.
Concernant l'aménagement des grands axes routiers, un rééquilibrage est attendu et doit se traduire par la réalisation de nouvelles voies rapides urbaines par la Collectivité de Corse. Depuis l'embranchement de Sarrola, jusqu'à Socordis, la RT20 passera de deux à quatre voies grâce à un élargissement latéral (piloté par la Collectivité de Corse). La connexion à la deux fois deux voies existantes entre Socordis et Saint-Joseph contribuera à fluidifier la circulation. Cet axe repensé est accompagné par la création d'une piste cyclable sur l'ensemble de cette zone et renforcé par la ligne du train périurbain entre la gare de Mezzana et la gare d'Ajaccio. Par le bas, cet itinéraire structurant permettra d'améliorer l'accès au centre d'Ajaccio et à renforcer les connexions vers le port et l'aéroport. Par le haut, un nouvel itinéraire permettra de rejoindre Ajaccio. Une nouvelle voie à deux fois une voie accompagnée d'une piste cyclable reliera Caldaniccia au CSJC via le Stilettu en se connectant à la Rocade existante. Ce tracé sera prolongé jusqu'au Loretto par un barreau de liaison de 900 mètres ouvrant la voie à un contournement Ouest d'Ajaccio jusqu'aux Sanguinaires. (réalisés par la Collectivité de Corse).
Le téléporté Angelo permettra pour sa part de relier Mezzavia au secteur de Saint-Joseph et au bord de mer en 12 minutes. Il desservira quatre gares : Saint-Joseph, Mont Sant'Anghjulu, Stiletto, Mezzavia. Il permettra de désenclaver les quartiers Est de la ville d'Ajaccio. Il sera possible aussi de faire une pause au parc urbain aménagé.
Connecté au téléporté Angelo, un nouveau pôle multimodal est créé à Saint-Joseph, doté d'un parc relais avec abri vélo relié à une piste cyclable et piétonne et la navette Saint-Joseph permettra de rejoindre toutes les 15 minutes la place du Diamant. En coeur de ville, la mobilité douce a toute sa place : navettes électriques, marche à pied avec la piétonisation de la ville génoise, pistes cyclables et zones 30 sans oublier les navettes maritimes.
-
Ajaccio : un incendie rapidement maîtrisé dans un immeuble des Cannes
-
Nanette Maupertuis : « La centralisation croissante du futur budget européen menace la démocratie »
-
Ajaccio : un accueil de jour et un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap s'installent à la Miséricorde
-
Croix de Quasquara : la préfecture dit vouloir accompagner la commune dans ses démarches
-
François-Xavier Ceccoli : "pourquoi j'ai décidé de voter la motion de censure "