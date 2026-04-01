Téléphone au volant à Bastia : un simple contrôle débouche sur une affaire de stupéfiants et 35 000 € en liquide

Lors d’une opération de contrôle routier, des policiers bastiais ont intercepté un automobiliste en train d’utiliser son téléphone au volant. Une infraction courante, mais qui a éveillé leur vigilance. Au fil des vérifications, le comportement du conducteur a suscité des soupçons, conduisant les agents à approfondir le contrôle.Soumis à un dépistage, l’homme s’est révélé tout d'abord positif à la cocaïne. Une découverte qui a immédiatement aggravé la situation. Dans lafoulée, la fouille du véhicule a permis de mettre au jour une somme importante d’argent liquide : environ 35 000 euros en espèces.Face à ces éléments, les policiers ont procédé à son interpellation et ouvert des investigations pour déterminer l’origine des fonds et les circonstances exactes des faits. L’ensemble des constatations a été transmis à l’autorité judiciaire.À l’issue de sa garde à vue, le suspect a été déféré au parquet. Il a été mis en examen dans le cadre de l’enquête en cours, avant d’être placé en détention provisoire.Une affaire qui illustre une nouvelle fois que des infractions en apparence mineures peuvent conduire à la découverte de faits beaucoup plus graves.











