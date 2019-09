Talents des cités : les Jardins de l’Empereur d’Ajaccio et les quartiers sud de Bastia à l’honneur

« Les talents des cités » ont été une nouvelle fois récompensés ce jeudi 12 septembre.

En effet, depuis quelques années, les créateurs d’entreprises ayant bénéficié de l’accompagnement de BGE Ile Conseil peuvent candidater à ce concours dès lors qu’ils ont créé où envisagé de créer une entreprise dans les quartiers dits prioritaires.



Ce concours a été lancé à l’initiative du Ministère chargé de la Ville et du Logement et de BPI France. BGE Ile Conseil relaye cet événement en région avec de nombreux partenaires locaux.

Deux catégories sont récompensées : la création et l’émergence.

Ainsi, cette année c’est un jury composé de représentants de communes, de communautés d’agglomération, de l’Etat et de la Région qui ont eu la charge de départager les candidats.

Dans la catégorie création, deux entrepreneurs ont déposé leur dossier. Fabrice Bettollo qui a défendu son projet de création d’un commerce d’alimentation générale dans le quartier des Jardins de l’Empereur à Ajaccio, et Sandy Polifroni, qui a créé la société About Sand et porte une création de designer de prêt à porter féminin haut de gamme, éco-responsable et une fabrication 100% en Corse.



Du côté de la catégorie émergence, cinq entreprises visaient le trophée : Laetitia Henry qui propose la création d’un atelier de couture à Ajaccio, Nourredine Toumi de Bastia qui projette de se reconvertir à son compte dans la maçonnerie, Ludivine Collet, de Bastia également, qui veut développer l’idée de tatouage médical pour redonner confiance aux personnes touchées par la maladie, Samir Abdennabi, issu du quartier de Pifano à Porto-Vecchio qui propose du parachute ascensionnel et Pierre-Dominique Panisi, originaire des quartiers sud de Bastia, qui souhaite ouvrir un salon de coiffure.