Taekwondo : direction la Suède pour Francesca-Maria Franceschi…

Cela passe en cet été caniculaire par un entrainement au quotidien pour cette jeune bachelière qui pratique au Centre Taekwondo Bastia.

Avec son professeur Olivier Santarelli, c’est au dojo du complexe sportif de Borgo qu’elle révise ses gammes avec comme sparring-partner son frère de 15 ans, Dumènicu, lui-même adepte de la discipline.

Dans quelques jours elle partira pour un 1er stage à Millau, du 29 juillet au 2 août, avec l’équipe de France. Suivra un second stage, à l’INSEP de Paris cette fois, un stage international avec les équipes de France et d’Angleterre. Ensuite, direction Helsingborg en Suède, avec une sélection de 16 garçons et filles de l’équipe de France pour ces championnats d’Europe des mois de 21 ans, du 5 au 9 septembre.

Elle sera inscrite en catégorie - 62 kg. « C’est une grande fierté pour notre club et pour la Corse » souligne Olivier Santerelli. « Elle possède des atouts notamment en attaque. Ca va être une belle expérience pour elle ». L





a jeune fille ne nourrit pas d’objectifs précis pour cette compétition. « Elle constitue ma première grande compétition internationale. C’est avant tout une expérience. Je ne me pose pas trop de questions. Je vais combattre avec mes qualités et mes défauts. J’ai aussi pour objectif de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ».



Tout juste bachelière, Francesca-Maria s’est inscrite à l’Université de Corse où dès la rentrée d’octobre elle suivra des cours de « Licence étrangère appliquée ». Mais son emploi lui permettra de continuer son sport favori dans son club au plus grand bonheur de son professeur bastiais.

CNI a suivi ses entrainements