Taekwondo : L’année débute bien pour le Centre Taekwondo Bastia

« C’est un excellent début de saison puisque notre école revient de 3 championnats distincts avec quatre médailles de bronze », déclare tout sourire Olivier Santarelli, responsable du CT Bastia. Lors des Championnats de France Espoirs qui se déroulaient les 10 et 11 janvier à Schiltigheim en Alsace, le club présentait deux athlètes : Anghjula-Santa Franceschi en espoirs -73kg et Anastasia Guitry en junior -67kg. « Une compétition au goût amer, car sur ce championnat, le club pouvait prétendre à une autre couleur de médaille. Anghjula-Santa Franceschi après avoir gagné son quart de finale avec autorité et détermination, s’est inclinée sur le score de 2-0 en demi-finale contre une adversaire plus qu’à sa hauteur. Elle accroche quand même une médaille de bronze. C’est pour nous un résultat au gout amer car la demi-finale lui était offerte pour accéder à la finale où elle avait vraiment la place de passer. Mais ce n’est pas grave car je sais qu’elle va arriver à dépasser cela, je la félicite pour cette très belle médaille qui vient récompenser son investissement et son travail. »



Dans ces mêmes championnats espoirs, le CTB lançait dans le grand bain la jeune junior Anastasia Guitry en -67kg. «Dans cette catégorie très relevée, les premiers championnats espoirs -21 ans, elle a hérité au 1er tour d’une adversaire du très grand club de Clamart, une habituée aux rencontres internationales, au palmarès éloquent. Elle s’incline sur le score de 2-0 mais en ayant fait preuve d’une très belle adversité saluée par son adversaire. C’est un résultat prometteur pour Anastasia qui à la vue de ce tour a su montrer une très belle combativité et des progrès énormes, malgré l’écart de niveau avec son adversaire. Cela reste très bon augure pour l’avenir », analyse Olivier Santarelli.



En critérium masters, le club présentait deux combattantes, Aurèlie Clemente Siciliano et Houria Lallali. Elles devaient s’incliner toutes les deux en demi-finale mais montaient sur la 3e marche du podium. « Aurélie s’incline logiquement contre une adversaire beaucoup plus prête et affutée qu’elle, mais comme à son habitude, elle n’a rien lâché. Quant à Houria c’est dommage, elle pouvait prétendre atteindre la finale, mais une erreur d’expérience donne le premier round à son adversaire. Ce sera le tournant du match. Mais je tiens à les féliciter, car cette catégorie n’est pas assez mise en avant, ni par les instances fédérales ni par notre ligue. Au-delà du résultat sportif, le fait que cette compétition soit un critérium, et plus un championnat, n’attire plus grand monde et les athlètes ne sont pas responsables du peu de présence dans les catégories ! Par contre c’est un public qui s’entraîne après de très longues journées de travail, en jonglant avec la gestion de famille etc…. alors le fait de s’entrainer, de monter sur des déplacements au bout de l’hexagone et de combattre restent pour moi un superbe résultat pour tous nos athlètes insulaires de quels clubs que ce soit. Je pense que le développement de notre discipline passe aussi par la mise en valeur de ces résultats au-delà du nombre de tour passé ! », glisse le responsable du CT Bastia.



Outre les compétitrices, le CTB avait aussi envoyé en Alsace Dumenicu Franceschi, arbitre national (AN2), qui a officié sur la compétition et confirmé son niveau en tant qu’arbitre, salué par les instances fédérales.





Une belle dynamique qui se confirme aux Championnats de France Universitaire



Ce samedi 17 janvier, place aux Championnats de France Universitaire. 3 athlètes du CTB étaient en lice. Anghjula-Santa Franceschi en seniors -73kg ramène de Clermont-Ferrand une très belle médaille de bronze, s’inclinant en demi-finale contre une adversaire plus expérimentée qu’elle. Elle ramène la seule médaille pour l’Université de Corse AS U Casa. En senior -74 kg, Dumenicu Franceschi s’est lui incliné au premier tour. « À sa décharge, un an sans combattre, le manque d’automatisme et un adversaire habitué aux compétitions ont fait la différence. Malgré ça, il a bien accroché son adversaire et les scores serrés le prouvent : 4-5 et 1-2 », commente Olivier Santarelli.



En senior féminine, Francesca-Maria Franceschi combattait en -62kg, représentant son université de Grenoble. « Elle s’incline au premier tour contre une adversaire de poule. C’était un jour sans pour elle, où rien n’allait, mais cela reste le quotidien des athlètes. Les tirages universitaires ne prennent pas en compte les favorites des catégories, et nous avons eu le droit à des tirages de finales avant l’heure. Ines Menhana, pensionnaire de l’équipe de France, présente aux derniers championnats du monde, perd également au premier tour ! Mais cette défaite pour Francesca-Maria reste bénéfique car cela lui permet de préparer les prochaines victoires » conclut Olivier Santarelli.

