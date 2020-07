Suspicion de Covid-19 à bord d’un bateau dans la baie de Calvi

Il était un peu plus de 10 heures ce jeudi matin lorsque les pompiers du Centre de Secours de Calvi ont été sollicités par le Cross Med pour une intervention avec suspicion de Covid-19 sur un adolescent âgé d'une quinzaine d'année.

Une intervention qui compte tenu de la situation nécessitait beaucoup de précaution avec des règles strictes à respecter.

Le bateau sur lequel se trouvait l'adolescent était au mouillage en baie de Calvi.

La capitainerie du port de plaisance était sollicitée pour isoler un emplacement à l'ancien port de commerce de la ville afin d'évacuer le jeune homme âgé d'une quinzaine d'années.

Selon les premières constatations, la victime airait en fait été victime d'un début d'insolation provoquant fièvre et nausée.

Toutes les précautions étaient malgré tout prises pour évacuer par ambulance l'adolescent vers le Centre Hospitalier Calvi-Balagne où un test de dépistage sera réalisé.

L'accompagnant de l'adolescent était lui aussi pris en charge par les pompiers et admis au CH.

Cette alerte de Covid-19 a provoqué une grande inquiétude à Calvi où la nouvelle a très vite circulé.

Espérons que les tests réalisés léveront tout doute.