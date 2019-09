Stiletto : la Ville d’Ajaccio s’organise pour faciliter l’accès au Collège

Le communiqué de la Ville d'Ajaccio

Dans la perspective de l’ouverture du collège du Stiletto, la Ville d’Ajaccio a pris en considération les difficultés de circulation à venir sur le secteur. Pour cela, elle a aménagé cet été, 200m de voirie communale, de la déchetterie au domaine Peraldi, avec la réalisation d’un revêtement en enrobé et la création de trottoir en béton pour 120 000€.

La Ville d’Ajaccio a également actée l’ouverture du parking du Palatinu, permettant l’accueil de cent véhicules légers et de dix cars scolaires, répondant en cela aux besoins de stationnement non pris en compte lors de la réalisation du Collège. Les parents d’élèves pourront déposer ou attendre leurs enfants sur ce parking.

La CAPA et le Syvadec ont par ailleurs, modifié les horaires d’ouverture de la déchetterie, afin de de ne pas encombrer la voie d’accès au collège aux heures de pointe.

Une présence policière (Police municipale et Police intercommunale) accrue durant une dizaine de jours permettra de réguler les trafics.

La Ville d’Ajaccio a également participé financièrement à hauteur de 1 million d’euros au déplacement des réseaux gaz et EDF permettant à la Collectivité de Corse de réaliser l’aménagement de voirie à proximité du futur hôpital, dont les travaux sont en cours.