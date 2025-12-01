Stéphane Pileri, 1er pizzaiolo de Corse diplômé Maitre artisan

Philippe Jammes le Dimanche 14 Décembre 2025 à 07:32

A l’IUT de Corte s’est tenue la remise des diplômes de Maître Artisan et Maître artisan d’Arts. Pour la première fois un pizzaiolo a reçu le titre de Maitre artisan.