Stéphane Pileri, 1er pizzaiolo de Corse diplômé Maitre artisan

« C’est une immense fierté pour moi » s’exprime Stéphane Pileri, le très connu pizzaiolo de Pizzaniulinca à Bastia. Ce dernier vient de recevoir le titre de maître artisan pour sa conception des pizze « Cette récompense qui valide plus de 36 ans de métier, je la dédie à mon grand-père ». Ce n’est pas la 1ère fois que notre artiste de la Napolitaine, président de l’APC, Association des Pizzerias Corses, est honoré.
Aux Championnats du Monde de Pizza 2022 Stéphane Pileri s’était classé 1er corse. Il organise aussi le Festival de la Pizza à Borgo depuis quelques années. « J’ai commencé à faire de la pizza à l’âge de 14 ans, chez mon grand-père au restaurant/pizzeria Grisgione ». En 2004 il reprend « pizzaniulinca » alors situé boulevard Graziani à Bastia. En 2014, il s’installe rue Jean Casale. En 2022 et 2023 il participe aux Championnats du Monde de pizza à Parme. « Je suis le premier corse à y avoir participé et j’ai terminé dans le top 100, sur 800 pizzaioli et 70 pays présents ».
Après avoir été Président du Concours International de la Pizza à Bastia, il crée l’APC, Association des Pizzerie Corses, et les championnats corses de pizza et Pasta. On le retrouve aussi jury lors de la finale du Championnat de France de Pizza à Paris en 2023 et 2024. On lui doit le 1er championnat de France de « pizza à due dessert » (à 4 mains ) et féminin. Sacré parcours qui lui a valu donc cette distinction, ce diplôme de Maitre Artisan.
"Un savoir-faire d'excellence"
« Cette distinction vient récompenser, un savoir-faire d’excellence, un engagement durable au service des clients, et une implication forte dans la valorisation des métiers de l’artisanat » explique Jean-Charles Martinelli, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Lors de cette cérémonie, Jean Charles Martinelli a remis officiellement le titre de Maître Artisan et Maître Artisan d’Art à 10 autres artisans de divers secteurs de l'artisanat. « Ce titre prestigieux est un gage de qualité, de confiance et de savoir-faire. Ces titres décernés aujourd’hui, amplement mérités pour les parcours individuels, sont aussi une source de fierté pour l’ensemble de l’artisanat corse » souligne encore le président de la CMA.
« Pour l’obtention du titre de Maître Artisan, il faut déjà plusieurs années de métier » confirme Stephane Pileri, «ensuite il y a une charte à respecter. Par exemple si vous faites de la pâte napolitaine il faut respecter le protocole STG, idem si vous composez une Romaine. Je suis un autodidacte, n’ai reçu aucune formation, je me suis fait tout seul. J’utilise la technique romaine et napolitaine à laquelle j’associe mon propre empâtement. Ensuite il faut des ingrédients de qualité comme la farine des meilleurs moulins, maîtriser une technique de pétrissage et d’étalage, la gestion des pâtons, du froid, des températures de l’hydratation etc… Tout en étant un professionnel, je mets un point d’honneur à respecter le travail artisanal »
