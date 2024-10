"Pizza in festa" pendant 3 jours à Borgo

Salle polyvalente de Borgo Entrée gratuite





Vendredi 18 octobre

10H30 : Ouverture du festival au public

11H00 : Master class pizza stand 5 stagioni

14h00 : Début du championnat Corse de pizza Catégorie Classica ( championnat de France ) épreuve qualificative pour les 19ème championnats de France Paris

16h30 : Atelier enfants sablés pizza en trompe l’œil Avec Marine Escoffier cheffe pâtissière

17h30 : Master class stand 5 stagioni Mini pizzaiolos

19H00 : Soirée avec groupe MOON ACOUSTIQUE suivie d’une soirée animée par Corsicaloc’évènement 23h00 fermeture



En continu durant la journée : Dégustations et animations avec de nombreux stands d’artisans locaux et foodtruck, restauration, jeux et animations pour les enfants, spectacle pizza acrobatique..





Samedi 19 octobre

10H00 : Ouverture du salon

10h30 / 18h00 : Début championnat Corse de pizza Catégories Corse ( championnat de Corse) & Féminine ( championnat de France)

12H00 : Inauguration officielle

12h30 :Master class dégustation PASTA Avec Diego Accettulli maître pastaio, formateur et fondateur de OGGI PASTA

13h30 : Début du 1er championnat Corse de pâtes fraiches avec OGGI PASTA et ITALGI FRANCE Épreuve qualificative pour les championnats de France de Pasta

16h00 : Ateliers pour enfants « Sablés pizza en trompe l’œil » avec Marine Escoffier, cheffe pâtissière 18h30 : Master class pizza stand

19H30 : Concert Gratuit avec I Pignotti

Minuit : Fermeture



En continu toute la journée : Dégustations et animations stands partenaires POYET / SEDDA Animation Barista et dégustation stand CAFE RICHARD Animation et dégustation stand partenaire 5 STAGIONI Démonstrations fabrication pâtes fraiches sur stand OGGI PASTA avec DIEGO ACCETTULLI Présence de stands artisans locaux et foodtruck restauration Jeux et animations enfants / spectacle pizza acrobatique



Dimanche 20 octobre

10h00 : Ouverture au public

10H30/17H : Championnat de Corse de pizza Dessert a Due ( championnat de France ) & Napolitaine contemporaine ( championnat de Corse)

13h30 : Atelier pour enfants « Sablés pizza en trompe l’œil » avec Marine Escoffier

18h00 : Clôture du championnat

18h30 : Fermeture du salon

20H30 : Soirée repas de Clôture et Remise des prix (soirée uniquement sur réservation et invitations) En continu durant la la journée Dégustations et animations stands POYET / SEDDA Animation Barista et dégustation stand CAFE RICHARD





Animation et dégustation stand 5 STAGIONI

Présence de stands artisans locaux et foodtruck restauration Jeux et animations enfants / spectacle pizza acrobatique