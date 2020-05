Stationnement des vélos à Ajaccio : Velocità passe aux actes

"La ville d’Ajaccio, après plusieurs années de sollicitations et des échanges sur la forme du mobilier, a implanté des stationnements vélos un peu partout à travers la ville.

Malheureusement, ceux-ci ont été rapidement envahis par les deux-roues motorisés et de nombreuses photos en témoignant nous ont été envoyées sur les réseaux sociaux. Les propriétaires de ces engins motorisés pensent probablement que cet espace leur est dédié.

A côté de l’hôtel de ville, la mairie n’a pas tardé à réagir et a ajouté la mention “vélo” devant les arceaux pour dissiper le doute. Partout ailleurs, les scooters et motos prennent la place des vélos alors qu’ils n’utilisent pas les arceaux pour sécuriser leur deux roues.

En tant qu’association de défense des cyclistes, nous avons déposé 6 vélos pour montrer que l’utilité de ces arceaux est de stationner nos petites reines en sécurité. Saurez-vous les retrouver ?

A l’attention des pouvoir publics : pourrez-vous communiquer sur le sujet et clarifier l’usage des arceaux en peignant le mot vélo au sol par exemple ?

Ceux-ci sont d’autant plus utiles que le vélo est une solution de mobilité permettant de respecter les gestes barrières. A cet effet, nous maintenons les activités de vélo-école et de mise à disposition de vélos afin d’aider tout ajaccien qui souhaiterait se (re)mettre au vélo.

Notre atelier pour apprendre à réparer son vélo est fermé jusqu’à ce que les consignes sanitaires évoluent. En attendant sa réouverture, vous pouvez bénéficier de la prime nationale de 50 € (“coup de pouce vélo”) pour remettre en état votre vélo qui dort dans la cave."