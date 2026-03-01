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Sports pieds/poings : 3ème édition du Corsican Fight League de Bastia


Philippe Jammes le Vendredi 20 Mars 2026 à 20:11

En trois ans le CFL est devenu un des évènements incontournables des sports de combat sur l'île. Pour cette version 2026 du Corsican Fight League, le club organisateur, le KTP MMA Scola, propose ce samedi 21 mars à 19h un riche plateau avec une vingtaine de combattants MMA.




Sports pieds/poings : 3ème édition du Corsican Fight League de Bastia
« Désormais installé dans le paysage sportif, le Corsican Fight League poursuit des objectifs clairs : S’imposer comme un événement récurrent et identifié, capable de rayonner au-delà du territoire insulaire et de contribuer durablement à la reconnaissance du MMA corse sur la scène nationale et internationale » explique Fred Boigeol responsable du club. Un événement sportif qui se déroulera de nouveau, et pour la troisième fois, ce samedi 21 mars à partir de 19 heures au Cosec Pepito-Ferretti à Bastia.
« Le CFL se positionne comme une plateforme pour promouvoir l’excellence athlétique corse et offre aux pratiquants insulaires une opportunité unique de briller dans l’octogone devant leur public, dans un cadre organisé et exigeant ». Un défi déjà remporté l’an passé avec plus de 1000 spectateurs. Pour cette version 3, le CFL pas moins de 11 combats sont programmés pour cette soirée  dont 6 opposant des insulaires du Bushido Ajaccio et du KTP MMA Scola à des continentaux de Nantes, Gréasque, Lyon, Toulouse, Rennes et Marseille. Dans la « cage » aussi deux sardes à la solide réputation de la team Tarantini : Davide Scardaccio et Matteo Dore.

 

3e combat professionnel pour le bastiais Hugo Boigeol Baggioni
3e combat professionnel pour le bastiais Hugo Boigeol Baggioni
Le gala se clôturera par un combat professionnel entre le bastiais Hugo Boigeol Baggioni et le rennais Louis Bokola. Hugo Boigeol Baggioni, jeune combattant, s'est rapidement imposé comme l'un des talents montants du MMA français. Classé numéro 1 en France et numéro 5 en Europe dans la catégorie des -77 kg, il a déjà à son actif plusieurs titres en kickboxing et en Pancrace.


Issu d'une famille de combattants, Hugo s'entraîne sous la direction de son père, Fred Boigeol, ancien champion professionnel de muay-thaï. Il a aujourd’hui 21 combats amateurs à son actif dont 16 victoires et 2 combats professionnels (1 victoire, une défaite). Son parcours,  marqué par une discipline rigoureuse et une foi inébranlable, en fait un athlète à suivre de près dans les années à venir. 3e combat professionnel aussi pour son jeune adversaire, Louis Bokola, pensionnaire du Rennes Combat Association, qui totalise 1 victoire et une défaite. Ouverture des portes 18h30 (restauration sur place).
 




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