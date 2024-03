Corsican Fight League à Bastia : Ça va être chaud samedi dans l’octogone

20h00 : 72 kg : Louis Cantailloube (Marseille Fight Club) VS Théo Galderisi (MGC)20h20 : 66 kg : Quentin Murati (KTP Scola) vs Romain Martinez (BA Avignon)20h40 : 70 kg : Bastien Sereni (BA Ajaccio) vs Pierre Ollier De Marichard (KBC Vichy)21h00 : 55 kg : Jean-Camille Pietri (KTP Scola) vs Colin Isnard (Marseille FC)21h20 : 84 kg : Matteu Loison Cossu (BA Ajaccio) vs Abdoulaye Camara (Atch Academy)21h40 : 77 kg : ½ finale du Trophée Erwan Bitton22h00 : Entracte (30 mn)2h30 : 77 kg : Assim Elabed (KTP Scola) vs Kaido Romero (USC Menton)22h50 : 66 kg : Paul-Antoine Bellavigna (KTP Scola) vs Gianni Colaci (BA Avignon)23h10 : 68 kg : Ouloukbek (KTP Scola/2REP) vs Khalled Sahraoui (Marseille FC)23h30 : 93 kg : Dawid Kozlowski (Bonne Ecole) vs William Sifran (Marseille FC)23h50 : 77 kg : Finale Trophée Erwan Bitton00h10 : 77 kg : Hugo Boigeol-Baggioni (KTP Scola) vs Salvo Giudice (Marseille FRC)Réservation des places ici