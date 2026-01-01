Sporting club de Bastia :Joachim Eickmayer un renfort d'expérience

Le Sporting Club de Bastia a officialisé ce dimanche la signature de Joachim Eickmayer, milieu de terrain expérimenté de 32 ans. Le joueur arrive en provenance du Red Star FC, avec lequel il a récemment validé une nouvelle montée en Ligue 2. Un renfort d’expérience pour l’entrejeu bastiais.Né le 11 janvier 1993 à Bully-les-Mines, Joachim Eickmayer est formé au FC Sochaux-Montbéliard, où il débute en Ligue 1 en 2013. Après la relégation du club doubiste, il passe par Arras, avant de rejoindre l’Amiens SC en 2014 et de découvrir le National.Avec Amiens, il participe à la montée en Ligue 2 lors de la saison 2015-2016, posant les bases d’un parcours marqué par la régularité et la progression.Eickmayer s’impose ensuite comme un joueur fiable du championnat National.En 2017-2018, sous les couleurs des Herbiers VF, il réalise sa première saison pleine comme titulaire et prend part à l’épopée vendéenne en Coupe de France, conclue par une finale historique au Stade de France.Il rejoint ensuite le FC Chambly (2018-2021), où il devient un élément clé de l’entrejeu et contribue à la montée historique en Ligue 2 en 2019. Après un passage au FBBP 01 (2021-2023), où il s’affirme comme l’un des cadres de l’effectif, il signe au Red Star FC à l’été 2023.Au Red Star, Joachim Eickmayer s’engage jusqu’en 2025 et porte le numéro 8. Son profil de milieu mobile, doté d’un important volume de jeu, s’inscrit pleinement dans le projet audonien. Il affiche alors près de 150 matches en National et une cinquantaine en Ligue 2.Lors de la saison 2024-2025, il dispute 24 rencontres, inscrivant 2 buts et délivrant 1 passe décisive, contribuant à une nouvelle montée du club francilien.Avec trois montées à son actif (Amiens SC, FC Chambly, Red Star FC) et une finale de Coupe de France disputée, Joachim Eickmayer arrive à Bastia avec un vécu solide du football professionnel et des championnats exigeants.Le Sporting mise sur son expérience, son activité et sa connaissance des joutes de Ligue 2 pour tenter de prolonger victorieusement son parcours vers le maintien engagé depuis quelques semaines.



