Sporting : 3 bons points à Quevilly

A Caen, stade Michel-Ornano, Quevilly-Rouen 1 : SC Bastia (: 2 0-1)

Buts pour Quevilly-Rouen : Padovani (77e)

Pour le SC Bastia : Diongue (24e), Schur (60e)

Arbitre : Pierre Legat

Avertissements : Nazon (50e) à Quevilly-Rouen; Palun (26e), Diongue (37e) au SC Bastia





Quevilly-Rouen

Lemaitre, Bansais, Cissokho, Padovani, Boé-Kane, Gbelle puis Zabou (43e) Sangaré, Tegard, Nazon, Hadda, Bahassa puis Dadoune (83e)



SC Bastia

Vincensini, Palun, Bocognano, Le Cardinal, Ducrocq, Quemper, Diongue puis Vincent (68e), Salles-Lamonge, Santelli puis Kaiboue (83e)Robic, Saadi puis Schur (19e)



Les premières initiatives ont été bastiaises. Avec Ducrocq qui sollicitait Lemaitre puis Palun qui plaçait une superbe reprise de la tête qui frôlait la transversale du gardien local.

Logique donc qu'après la blessure de Bocognano puis celle de Saadi le Sporting de Bastia soit récompensé de ses belles intentions.



Des intentions qui se sont concrétisées à la 24e minute quand Schur lançait Quemper sur le côté gauche. Un déboulé, un drible et centre plus tard, Santelli reprenait parfaitement de la tête. Certes Lemaitre renvoyait ce ballon à ras de terre mais Diongue, qui avait suivi, frappait parfaitement du gauche. Et ça faisait 1 à 0 pour les"bleus" de Bastia. Et c'était mérité.



Fort de son avantage et de son emprise sur la rencontre le Sporting continuait à maîtriser la situation avec dans ce contexte quelques belles opportunités d'aggraver la marque comme sur cette tentative de lob de Robic qui n'abusait pas cependant Lemaitre.

A la pause, Bastia tenait, déjà, le bon bout.



Et le Sporting continuait.

A l'image de Santelli qui dans la surface se jouait de 2 Normands avant de se faire subtiliser le ballon.

Et de Schur qui, lui, se montrait plus adroit en réceptionnant ce bon ballon de Diongue, en le mettant sur son pied droit puis en frappant à ras de terre.

Sur le coup le Sporting creusait, justement, l'écart (0-2) face à un adversaire pour le moins décevant pour le public normand.



Les Corses ne s'en plaindront sans doute pas, eux qui avaient besoin de se rassurer après leurs débuts plutôt timides pour leur retour en Ligue 2.

Mais dans les rangs bastiais on se doutaient bien que Quevilly-Rouen ne pouvait se satisfaire de ce résultat.

Pourtant c'est une mauvaise relance de Quemper qui allait donner l'occasion à QRM de réduire la marque. Nazon contrôlait et frappait. Vincensini se détendait du bon côté sans pour autant à parvenir à se saisir du ballon. Padovani qui avait suivi réduisait la marque de près.



Restait dès lors à savoir si le Sporting allait tenir...

Vous savez ce qu'il est advenu.

Bravo.