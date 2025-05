Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, l’association Racines de Ciel organise ce samedi 17 mai à 20h une soirée exceptionnelle intitulée Pietra Viva, au Palais Fesch d’Ajaccio. Au programme : un dialogue entre les arts, mêlant littérature, musique et photographie. L’écrivaine et violoniste Léonor de Recondo échangera avec le photographe Ferrante Ferranti, dans une discussion animée par Sandra Alfonsi, Michel Peretti et Pierre Assouline. La soirée s’achèvera par une performance musicale réunissant Léonor de Recondo et la chanteuse corse Battista Acquaviva, accompagnée du musicien Benjamin Lebeau. Entrée libre.