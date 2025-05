La Ville d’Ajaccio et le Centre Méditerranéen de la Photographie accueillent, à partir de ce mercredi 14 mai, l’exposition À travers la fenêtre du photographe Mathieu Pernot. Le vernissage aura lieu à 18h30 à la Citadelle Miolis, lieu emblématique de la ville, et l’exposition restera visible jusqu’au 31 août.



Invité en résidence, Mathieu Pernot propose une réflexion sur le regard, le point de vue et la lumière. À travers des photographies réalisées notamment avec des camera obscuras, il revisite les espaces intérieurs et extérieurs de la Citadelle. Entre lumière d’hiver, jeux d’ombres et références à la mythologie ou à la signalétique contemporaine, son travail dialogue avec l’histoire et l’architecture du lieu. Lauréat du prix Henri Cartier-Bresson en 2019, Mathieu Pernot est l’une des figures de la photographie contemporaine documentaire. Entrée libre.