À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne (CCIRB) organise, mercredi 5 juin 2025, une grande journée festive et éducative à destination des enfants du centre de loisirs intercommunal.



Accueillie par la commune de Santa Reparata di Balagna, la manifestation se déroulera de 10h à 16h30 dans l’école communale. Portée par le service déchets de la CCIRB et animée par Ghjulia, ambassadrice du tri, cette journée entend sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux de manière ludique et participative.



Au programme : jeux éducatifs sur le tri, ateliers créatifs avec matériaux recyclés, balades en calèche, pique-nique convivial et, à 15h, la présentation d’un spectacle préparé par les enfants pour leurs familles et les partenaires présents.



Un rendez-vous placé sous le signe de la transmission et de la nature, dans le cadre des actions menées par la CCIRB en faveur de l’éducation à l’environnement.