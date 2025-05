Collecte de sang à Migliacciaru et Prunelli di Fiumorbu : une belle mobilisation, inspirée par les plus jeunes

Ce mardi 13 mai, le bus de l’Établissement Français du Sang s’est installé à Migliacciaru, où 44 donneurs se sont présentés pour participer à la collecte, permettant de récolter 39 poches de sang, dont 7 provenant de nouveaux donneurs. Une mobilisation saluée par l’ADSBPO Plaine Orientale, présidée par Jacques Sculteur, qui souligne « l’élan de solidarité des habitants ». Un clin d’œil particulier est adressé aux élèves de CM1/CM2 de l’école de Migliacciaru : leur enthousiasme lors de l’animation pédagogique organisée la veille a, selon les organisateurs, inspiré de nombreux parents et enseignants à donner leur sang.



Deux jours plus tôt, à Prunelli di Fiumorbu, les bénévoles de l’ADSBPO avaient sensibilisé les élèves de CM1/CM2 au don du sang, avec le soutien de la directrice de l’établissement Myriam Fantin et des enseignants. Les enfants, « curieux et attentifs », se sont engagés à devenir de jeunes ambassadeurs du don auprès de leurs familles. « On compte sur vous ! », conclut Jacques Sculteur, rappelant l’importance de ces rendez-vous réguliers pour répondre aux besoins constants en produits sanguins.