Le 22 mai prochain, la Fondation de l’Université de Corse organise à Corte une conférence-débat consacrée à la filière lainière insulaire. Artisans, chercheurs, éleveurs et institutions se réuniront autour du projet européen MARLAINE pour évoquer les enjeux économiques, patrimoniaux et écologiques de la laine.



Dans le cadre du projet Interreg Marittimo MARLAINE, la Fondation de l’Université de Corse et ses partenaires invitent professionnels et grand public à la journée Lana in Festa, le jeudi 22 mai 2025 à partir de 9h, dans la salle d’immersion de l’UMR LISA à Corte (bâtiment Edmond Simeoni).

L’événement entend mettre en lumière les perspectives de la filière lainière en Corse, en s’appuyant sur une approche de bioéconomie circulaire et de durabilité. Au programme : une conférence-débat rassemblant éleveurs, chercheurs, experts, institutions et étudiants pour penser un développement structuré de la laine dans les territoires transfrontaliers.

Véritable levier économique et outil de valorisation du patrimoine, la laine locale — corse, brigasque ou sarde — sera également à l’honneur dans un espace d’exposition où artisans et designers présenteront leurs créations. Une place particulière sera faite aux objets réalisés dans le cadre du projet Fabbrica Design, mêlant savoir-faire traditionnel et innovation contemporaine.