Bastia : Le grand retour du «Vide Dressing Fashion Vintage »

Le rendez-vous tant attendu des Bastiais fait son retour ce samedi 17 mai sur la place St Nicolas. Le temps d’une journée, de 9h à 18h, ce « Grand Vide Dressing Fashion Vintage » de l’ @association2020bastia en partenariat avec @la.valerina, invite le public à chiner les plus belles pépites en prévision de sa garde-robe d’été. Le temps d’une journée, cette manifestation permet de recycler via une action écologique. « Réduire l’impact environnemental d’un vêtement est nécessaire pour éviter une nouvelle production aux conséquences écologiques non négligeables » expliquent les organisateurs. Toujours sur la place Saint Nicolas, ce samedi 17 mai, exposition de voitures des années 80-90 du @youngtimers club Bastiais Jules Evangelista, histoire de faire un bond dans les souvenirs en admirant 205 GTI, Golf GTI, Porsche 911, Austin mini et autres Clio Williams. Comme chaque année les organisateurs mettront à l’honneur un club de danse : Cette année, le club ADLC qui ambiancera l’évènement.