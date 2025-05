Bastia : une grande marche handisport ce dimanche 18 mai

Ce dimanche 18 mai, le Club « Inner Wheel Bastia Corsica » et le « Clubhouse de Bastia » s’associent pour la bonne cause. Dans le cadre de la quatrième édition de leur marche handisport, le Club « Inner Wheel Bastia Corsica » a en effet choisi de reverser les bénéficies de cette opération au « Clubhouse de Bastia », association bastiaise qui accompagne les personnes concernées par un trouble psychique vers une insertion sociale et professionnelle. «Une telle opération est essentielle pour nous permettre de nous développer » explique Jean-Yves Bonifay, directeur du Clubhouse de Bastia . « Si la santé mentale est grande cause nationale cela n’est pas un hasard. Les besoins sont immenses. Chaque année ce sont, en France, 13 millions de personnes, soit 1 personne sur 5, qui souffrent d’un trouble psychique. Autant dire, que cela peut toucher n’importe qui, n’importe quand. L’enjeu est donc colossal et c’est tous ensemble que nous devons répondre à ce défi. Cette marche initiée par notre partenaire « Inner Wheel Bastia Corsica » sera double : financier bien évidemment mais sera tout aussi important en termes de notoriété et de déstigmatisation auprès du grand public ». Ce dimanche donc une belle occasion de soutenir l’inclusion par le sport et de partager un moment de solidarité.

Infos pratiques

Inscritption à partir de 8H30 passerelle Place Saint-Nicolas côté Quai des Martyrs

Départ 10h00

Arrivée Palais des Gouverneurs

Engagement marcheurs 10 Euros