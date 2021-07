Spelunca Liamone : Le Contrat de relance et de transition écologique a été signé

Ce 12 juillet la communauté de communes Spelunca Liamone et l'Etat, représenté par le préfet Pascal Lelarge, ont signé le premier CRTE de Corse-du-Sud. Ces contrats de relance et de transition écologique viennent remplacer les contrats de ruralité et sont un nouvel outil pour unifier et simplifier les aides mises à disposition par l'Etat pour développer les territoires gérés par les collectivités.Le CRTE tient essentiellement dans la capacité pour toutes les parties prenantes à fédérer les énergies du territoire pour que les 33 communes construisent leur avenir et s'engagent à réduire les inégalités sociales et territoriales, gérer durablement les ressources naturelles du territoire, positionner l’économie au service de la création d’emplois et du partage des richesses produites, mettre les ressources culturelles identitaires et patrimoniales au service du projet de développement durable.Pour imaginer ce territoire de "demain" la Communauté de Communes Spelunca Liamone a voulu associer les habitants, en lançant une grande concertation sur le projet de territoire. Le résultat a été dévoilé sous forme d’un film de 25 minutes, le jour de la signature.