Spéculation foncière : Le gouvernement refuse de renforcer le droit de préemption de la Collectivité de Corse

« En Corse, la spéculation foncière et immobilière est galopante. Le coût du logement augmente deux fois plus vite que sur le continent et le prix du foncier explose. 40 % des habitations sont des résidences secondaires ». Le député nationaliste de la 1ère circonscription de Haute-Corse et membre du groupe parlementaire Libertés & Territoires, Michel Castellani, a profité du débat sur le projet de loi de finances 2022, qui se tient actuellement à l’Assemblée nationale, pour marteler la problématique du logement et de la dépossession foncière très prégnante dans l’île. Et d’autant plus douloureuse, explique le député de Bastia, « qu’un Corse sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, se retrouve dans des habitations sans confort ou établies dans des zones isolées » et que « la Corse possède paradoxalement le plus faible nombre de logements HLM par habitant. Il s’établit ainsi un déclassement par la richesse, les Corses étant littéralement poussés hors de leur sol ». La lutte contre la spéculation foncière et immobilière est, depuis l’accession des Nationalistes aux responsabilités fin 2015, une des grandes priorités du pouvoir territorial qui ne dispose, cependant, que de compétences et de moyens limités.



La maitrise du foncier

En attendant une hypothétique évolution constitutionnelle, les députés nationalistes font feu de tous bois pour tenter d’enrayer la flambée des prix. Avec leur groupe Libertés et territoires, ils ont déposé une proposition de loi visant à réguler cette dynamique en créant une nouvelle taxation sur les résidences secondaires, dont le produit bénéficierait à l’office foncier de la Collectivité de Corse « Afin de favoriser la construction de logements abordables, mon groupe propose de renforcer le droit de préemption de la Collectivité de Corse. Nous souhaitons également donner la possibilité au PADDUC (Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse) de mieux maîtriser la proportion de résidences secondaires par zone. Les communes pourraient ainsi mieux gérer leur foncier en vue de l’accession à la propriété ou de l’établissement de logements sociaux », indique Michel Castellani. Avant d’interpeller le gouvernement : « Vous engagez-vous à reprendre ces dispositions telles qu’elles avaient été votées en Commission à l’Assemblée nationale ? Et plus largement – c’est important –, êtes-vous disposé à traiter sur le fond, en collaboration avec les élus de Corse, la question de la maîtrise du foncier dans l’île ? ».