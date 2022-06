Soldes d'été 2022 en Corse : quelles sont les dates ?

Les soldes d’été commenceront dans un peu plus de deux semaines soit le mercredi 22 juin dans la majorité des départements de France métropolitaine à l'exception des Alpes-Maritimes, des Pyrénées-Orientales et de la Corse, où les dates sont fixées du 13 juillet au 9 août, précise le site du Service Public Les dates des soldes du commerce en ligne ou vente à distance (e-commerce) sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise.Les commerçants espèrent que les soldes d'été attireront plus de clients que les soldes d'hiver. L’Alliance du Commerce et la Fédération Nationale de l’Habillement avaient déploré un bilan très décevant en raison notamment de la crise sanitaire mais aussi du télétravail généralisé et de l'absence de touristes et avaient demandé des aides d'urgence au ministre de l'Economie. Dans la chaussure et le prêt-à-porter, les commerçants avaient enregistré sur les soldes d'hiver une baisse de 20 à 35% de chiffre d'affaires en comparaison avec les périodes similaires « cumulées » de 2019 et 2020.