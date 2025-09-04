Solaro : Un taureau provoque encore un accident sur la RT 10

Les secours de Ghisonaccia - une ambulance et un véhicule de secours routier - sont rapidement intervenus. Le conducteur, un homme d’une trentaine d’années, a été légèrement blessé, mais n’a pas nécessité de transport à l’hôpital. L’animal, grièvement touché et retrouvé sur le bas-côté, a finalement été abattu après l’arrivée du vétérinaire.
La circulation, perturbée durant l’intervention, a été totalement rétablie sur les deux voies vers peu après minuit, une dépanneuse ayant pris en charge le véhicule accidenté.
Cet accident remet au premier plan de l'actualité le sérieux problème de la divagation animale en Corse.
La circulation, perturbée durant l’intervention, a été totalement rétablie sur les deux voies vers peu après minuit, une dépanneuse ayant pris en charge le véhicule accidenté.
Cet accident remet au premier plan de l'actualité le sérieux problème de la divagation animale en Corse.