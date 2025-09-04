Solaro : Un taureau provoque encore un accident sur la RT 10

C.-V. M le Jeudi 4 Septembre 2025 à 05:29

Un accident s’est produit mardi soir, vers 23h14, sur la route territoriale 10 à hauteur du lieu-dit Littariccia, sur le territoire de la commune de Solaro. Une voiture légère est entrée en collision avec un taureau.