Solaro : Un taureau provoque encore un accident sur la RT 10

C.-V. M le Jeudi 4 Septembre 2025 à 05:29

Un accident s’est produit mardi soir, vers 23h14, sur la route territoriale 10 à hauteur du lieu-dit Littariccia, sur le territoire de la commune de Solaro. Une voiture légère est entrée en collision avec un taureau.



Les secours de Ghisonaccia - une ambulance et un véhicule de secours routier - sont rapidement intervenus. Le conducteur, un homme d’une trentaine d’années, a été légèrement blessé, mais n’a pas nécessité de transport à l’hôpital. L’animal, grièvement touché et retrouvé sur le bas-côté, a finalement été abattu après l’arrivée du vétérinaire.
La circulation, perturbée durant l’intervention, a été totalement rétablie sur les deux voies vers peu après minuit, une dépanneuse ayant pris en charge le véhicule accidenté.
Cet accident remet au premier plan de l'actualité le sérieux problème de la divagation animale en Corse.




