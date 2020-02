Soirée Fiume’Ziku Night, Samedi 15 Février au Domaine Alzipratu de Zilia

En Février 2019, plus de 400 personnes étaient venues au Domaine d’Alzipratu, à Zilia, soutenir l'Association Huntington Corse Maladies Neurodégénératrices (AHCMN) et profiter d’une série de concerts endiablés.

Les bénéfices de cette soirée ont servi à soutenir les actions de l’association balanine administrée par Rose-Marie Navarro et Achille Acquaviva, qui lutte contre les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Huntington.

Face à ce succès, il était inimaginable de ne pas reconduire l’évènement en 2020, avec les mêmes ingrédients : 4 groupes-artistes balanins se succèderont de 18h jusqu’au bout de la nuit, autour d’un apéro dînatoire nustrale.



Au programme de ce Samedi 15 Février :

18H Ouverture des portes

18H30 Slencha (Musique terrienne)

20H00 Amnésie (Chansons inoubliables)

21H30 Red Red Wine (Funck & Rock festif)

23H30 Bachvs (DJ Set + Guitar performance)



L’entrée est libre, le repas et les boissons payantes au profit de l’association.

Cet événement se place également dans une démarche éco-responsable et Zéro Déchet.

Des produits locaux, pas de vaisselle à usage unique, du mobilier recyclé et un tri scrupuleux des déchets (Mégots, verre, cartons, bio-déchets…).



Le projet phare de l’AHCMN est la création d’une structure spécialisée, en Corse, pour faciliter le suivi médical des malades, le soutien aux familles et aux aidants, et la participation à la recherche contre la maladie.

Un parking a été aménagé tout près mais pensez également au covoiturage!

(Lutte contre l’alcool au volant + comportement éco-responsable)