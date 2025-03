Sidaction : Ajaccio au rendez-vous de la lutte contre le VIH/SIDA

Alors que le combat contre le VIH/SIDA reste un enjeu majeur de santé publique, l’association Aiutu Corsu renouvelle son engagement en Corse à travers l’organisation du Sidaction 2025. Du 21 au 23 mars, plusieurs actions sont prévues à Ajaccio et ses environs pour informer, sensibiliser et collecter des fonds en faveur de la recherche et des personnes touchées par la maladie.



Parmi les initiatives mises en place cette année, une opération solidaire impliquant les commerces locaux permettra de récolter un euro sur certaines ventes, directement reversé au Sidaction. L’association investit aussi les salles de cinéma ajacciennes avec la projection de deux films emblématiques, qui abordent la lutte contre le VIH et ses conséquences. 120 Battements par minute, de Robin Campillo, sera diffusé le 21 mars au cinéma Laetitia, tandis que Dallas Buyers Club, de Jean-Marc Vallée, sera projeté le 22 mars au cinéma L’Ellipse. À l’issue de chaque séance, un débat réunira des professionnels de santé et des acteurs associatifs, afin d’échanger avec le public sur les réalités du VIH et les avancées de la recherche. Une partie des recettes des billets sera reversée au Sidaction, et un cocktail de bienvenue sera offert par Aiutu Corsu.



L’association appelle à une mobilisation massive pour faire de cette édition un succès.