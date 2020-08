Secours en montagne : le PGHM de Corse sur tous les fronts

Livia Santana le Mercredi 19 Août 2020 à 16:33

Ce mercredi 19 août, le peloton de gendarmerie de haute-montagne de Corse (PGHM) est intervenu 4 fois pour du secours.



A 10h 40, un randonneur de 65 ans a été victime d'un malaise cardiaque au niveau des bergeries de Muraccioli dans la commune de Venaco. Rapidement, deux secouristes du PGHM, le médecin du Samu et l'hélicoptère de la sécurité civile, le dragon 2B, sont intervenus pour évacuer la victime sur le centre hospitalier de Bastia.



Toujours ce mercredi, un jeune homme de 19 ans s'est luxé l'épaule après avoir sauté d'un rocher dans une rivière dans le Cavu sur la commune de Zonza en Corse-du-Sud. Deux secouristes du PGHM sont intervenus et l'ont évacué sur l'hôpital de Porto Vecchio à l'aide du dragon 2A.



A 13h10, une adolescente de 14 ans se blesse à la cheville droite lors d'une randonnée au Lac de Melu sur la commune de Corte. La jeune fille a été prise en charge par deux secouristes du PGHM et transportée par la section aérienne de la gendarmerie (SAG) d'Ajaccio au CH Corte accompagnée de sa maman.



A15h23 sur le territoire de la commune de San Gavino di Carbini une randonneuse de 24 ans s'est fracturé la cheville gauche. Deux secouristes du PGHM sont intervenus et ont transporté la jeune femme au CH Ajaccio grâce au dragon 2A.



La série s'est poursuivie à 17 heures avec un accident de randonnée pédestre sur le GR 20 entre lerefuge de l'Asinau et le col de Bavella sur le territoire de la commune Quenza. Un randonneur s'est, en effet, blessé à la cheville gauche en sautant entre deux blocs rocheux.

Il a été secouru par 2 hommes du PGHM et Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile et évacué sur le centre hospitalier d'Ajaccio.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements