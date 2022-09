Sécheresse en Corse-du-Sud. Arrosage, piscines : les restrictions d'eau évoluent

"Si les précipitations des derniers jours ont conduit à un début de recharge des nappes et une amélioration du stock des barrages, leur répartition inégale sur le territoire et leur intensité réduite n’ont pas permis de rétablir un niveau pleinement satisfaisant de nos réserves en eau, qui demeurent inférieures aux moyennes des années précédentes." indique la préfecture qui annonce le retour au niveau « alerte » et une levée progressive des restrictions de l’usage de l’eau. Ainsi pour les particuliers ils seront autorisés dès le 1er octobre à toute heure, le lavage des véhicules et des bateaux, le remplissage des piscines privées et bassins d’agrément ainsi que l’arrosage des espaces verts (pelouses, jardins, terrains de sport) est autorisé entre 19h et 9h. En revanche en dehors de cette plage horaire, l’usage de l’eau pour ces équipements reste interdit. Ces usages demeurent interdits, quelle que soit l’origine de l’eau : · le lavage et l’arrosage des voies de circulation privées et des terrasses privées, y compris par brumisateur ; · le lavage des espaces et voies de circulation publics hors impératif sanitaires.