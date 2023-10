Sébastien Grippi, nouveau directeur pour l’Urssaf de Corse

Depuis le 18 septembre dernier, Sébastien Grippi a pris les commandes de l'Urssaf Corse, apportant avec lui une solide expérience dans les domaines de la sécurité sociale et de l'informatique. Le parcours professionnel du nouveau directeur débute en 1998 dans le secteur privé, où il se forge une expertise pointue dans le domaine de l'informatique. Toutefois, en 2004, il effectue un virage déterminant en intégrant la Sécurité Sociale au sein de la Carsat Sud-Est, tout en continuant à évoluer dans le domaine de l'informatique.

En 2012, Sébastien Grippi décroche son diplôme de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. Il rejoint ensuite le régime agricole en tant que sous-directeur du domaine entreprise à la MSA des Alpes du Nord, où son expertise et son engagement lui valent une ascension rapide. En 2014, il accède au poste de directeur adjoint en charge de la production au sein de la MSA de Corse, consolidant ainsi son expérience et sa réputation au sein de la Sécurité Sociale.

Avant d'assumer ses fonctions actuelles à la tête de l'Urssaf Corse, Sébastien Grippi a occupé le poste de Directeur métier Entreprise et Recouvrement à la Caisse Centrale de MSA, continuant ainsi à contribuer à l'amélioration des pratiques au sein de la Sécurité Sociale.

Sa nomination survient à un moment crucial, marqué par la signature de la nouvelle Convention d'Objectifs et de Gestion du réseau des Urssaf, "Ma prise de fonction intervient en cette période de changement avec la signature de la nouvelle Convention d'Objectifs et de Gestion du réseau des Urssaf. Il nous faudra la décliner en Corse dans les meilleures conditions avec pour ambition un service performant, un recouvrement attentionné mais aussi une collecte garantissant la qualité des données sociales dans un objectif d'un juste droit pour les salariés." indique le nouveau directeur.

Sébastien Grippi succède à Manuel Falaschi qui était en poste dans l'île depuis sept ans.