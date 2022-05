« Scontru Flamenco » : rencontres autour du chant et de la danse, corse et andalou à Bastia et Biguglia

« Cet évènement ouvert à tous s’articule autour de plusieurs animations » explique Anne Guidicelli, animatrice de l’association Arte Flamenco. Au programme tout d’abord, à Una Volta, stage de chant, initiation au Cantu Corsu avec le groupe Isulatine et au Cante Flamenco avec José El Titi Ligero. José El Titi, né en 1972 au sein d'une famille d'artistes à Séville, excelle notamment dans le Cante Jondo, tels que la soleá, siguiriyas, fandango libre ainsi que d'autres styles populaires comme tangos ou bulerías. Il se produit en Belgique et en France, Allemagne, Pays Bas et Espagne. Il dirige aussi des stages de chant, et accompagne régulièrement la danse dans les Tablao.





Le groupe Isulatine est composée de trois chanteuses : Marilyne Pietrucci, Laure Degiovani et Elisabeth Volpei et d’un guitariste, Jimmy Ronchi. Leur répertoire comprend des morceaux traditionnels mais aussi de leurs propres créations. La formation se produit aussi bien en Corse que sur le continent et à l’étranger.

« Le chant corse est une tradition orale et populaire issue d’une société villageoise où il a une fonction sociale tout au long de la journée » souligne A. Guidicelli. « Le flamenco est lui aussi une expression artistique populaire de tradition orale et articulée autour de trois pôles : le chant, la danse, et la guitare. Il s’agit d’une musique très codifiée qui s'exerce à travers toute une gamme de types de chants ou de danses que l'on appelle palos. Polyphonie corse et flamenco sont aujourd’hui inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO »





Durant ces 3 jours, un stage de danse, initiation et perfectionnement au flamenco, sera dirigé par Elena La Grulla. Née à Moscou, danseuse de flamenco dès son plus âge, Elena vit aujourd’hui en Belgique. Chorégraphe, elle se produit dans toute l’Europe, en solo ou en groupe.

Le stage se conclura par une restitution, au cours de laquelle artistes et élèves se retrouveront pour présenter le travail du week end ce samedi de 19h30 à 20h30.

Chant, danse mais aussi conférence pour ce « Scontru Flamenco ». Ce jeudi à 18h30 au centre culturel Charles Rocchi à Biguglia, Serena Talamoni traitera de la culture méditerranéenne.