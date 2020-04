Sardaigne-Corse-Italie : on renforce la liaison (électrique) à trois

SACOI est une liaison électrique à courant continu construite en 1964 entre la péninsule italienne et la Sardaigne. Alors qu’elle ne faisait auparavant que traverser la Corse sans la desservir, elle est raccordée au réseau électrique corse depuis 1986 via la station de conversion de Lucciana.





Complémentaire à la liaison SARCO, qui relie la Corse et la Sardaigne en courant alternatif, la liaison SACOI est un maillon indispensable à l’alimentation électrique de la Corse, mais ses installations sont aujourd’hui vétustes. D’où un grand programme de rénovation mis en place dans le cadre du projet SACOI3 qui vise à renforcer cet outil indispensable à l’alimentation électrique de la Corse.



Le projet a été inscrit en 2015 dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de Corse et reconnu par l’Union Européenne Projet d’Intérêt Commun en 2017.

EDF est le maître d’ouvrage du projet SACOI3 côté français et gère la station de conversion de Lucciana qui permet de raccorder la liaison SACOI au réseau électrique insulaire.

Terna est l’opérateur principal du réseau italien de transport d’électricité à haute tension et très haute tension. Sa mission est de sécuriser le transport de l’électricité dans toute l’Italie, y compris ses îles, la Sicile et la Sardaigne en particulier.

Terna est aussi en charge de la liaison SACOI depuis sa création.





C’est dans ce cadre que le groupe italien est associé à EDF pour l’exploitation et la maintenance de cette liaison (Sardaigne – Corse – Italie).

Le secteur s’étend de l’agglomération de Bastia jusqu’à la plaine de la Casinca au sud du Golo. Le projet consiste à relier les câbles sous-marins arrivant d’Italie à la nouvelle station de conversion de Lucciana.



La concertation publique pour ce projet s’est déroulée du 30 septembre au 22 novembre 2019. Les études ont été entamées début 2020 et se poursuivront tout au long de l’année.

En 2021 débutera l’instruction administrative pour des travaux prévus de démarrer mi 2022. Les premiers essais de fonctionnement débuteront fin 2024 !





Le coût ?

270M€ selon EDF Corse : 130 pour la construction de la nouvelle station, 140 pour le renouvellement des réseaux câblés en mer et sur terre.