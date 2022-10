Salon du chocolat et des délices de Corse : 10 ans déjà

"Que les amoureux du chocolat se réjouissent, le salon du chocolat et des délices de Corse est de retour sur la place Saint Nicolas pour 3 jours placés sous le signe de la gourmandise et surtout de la fête.

Oui, le chocolat fête cette année sa 10ème édition et vous promet un rendez-vous extraordinaire…

L’évènement sera exceptionnel fait de surprises et de festivités mettant à l’honneur le talent des artisans et des maîtres chocolatiers" annonce le président de l'association du Salon du chocolat et des délices de Corse, Paul Pierinelli.



Le président de l'association aime aussi à rappeler que "le salon s’est agrandi pour proposer une vitrine de plus de 200 stands de gourmandises sucrées à déguster au sein des 5 000m² d’exposition, ce qui fait de la manifestation bastiaise la plus importante de Corse mais pas seulement, puisque aujourd'hui elle est considérée par les professionnels comme la plus importante avec le salon de Paris."



Pour étayer son propos Paul Pierinelli souligne qu'une vingtaine de meilleurs ouvriers de France, champions du monde et chefs étoilés seront présents pour partager leur savoir-faire au travers des ateliers de l’espace cuisine démo qui seront rythmés par des conférences sur le thème de la nutrition données par bloggeuse et journaliste culinaire - ayant écrit la préface du livre de Pierre Hermé- Anne Debbasch créatrice du blog « le chocolat dans tous nos états ».

Au programme aussi l'atelier comment reconnaitre un bon chocolat , la dédicace du livre de Jean-Claude Berton préfacé par le professeur Cabrol « comment se soigner avec le chocolat ? », les sculptures en chocolat de Joël-Pierre Chatagnon, meilleur ouvrier de France et compagnon du devoir, et mille et un autres ateliers que l'on ne manquera pas d'apprécier !