Saint-Florent : l’homme qui était retranché chez lui s’est donné la mort

L'alerte a été donnée sur le coup de 16 heures.

Gendarmes et pompiers de Saint-Florent ont été prévenus du comportement d'une "personne armée et menaçante".

Aussitôt, nous l'avons dit, un important dispositif a été mis sur place.

Malheureusement dans le courant de la soirée on a entendu un coup de feu en provenance de la Résidence Les Tamaris, dans l'appartement où l'homme était seul.

Les sauveteurs qui se sont rapidement précipités dans la résidence on, hélas, retrouvé le retraité gravement blessé et en arrêt cardiaque.

Malgré tous les soins qui lui ont été prodigués, il n'a pas pu être ramené à la vie.