SNSM de Prupià : prête à faire face à une saison touristique intense

Secourir les vies humaines en mer et sur les côtes, constitue la mission essentielle et principale de toutes les stations de la SNSM. Celle de de Prupià ne déroge pas à la règle

Mais si dans cette région c'est entre juillet août que les activités de la SNSM se multiplient, depuis le déconfinement et la levée du couvre-feu Pruprià et sa région sont, déjà, confrontées à un bel afflux touristique alors que le pic de la saison est loin d'être atteint.

« Depuis plus de 10 jours nous constatons une sur fréquentation de l’espace maritime. Nous tournons à 2 secours par jour. » explique Antoine-Jean Giannetti, le président de la station.

« Chaque année, les touristes pratiquent diverses activités, des loisirs nautiques, louent des bateaux. La population est multipliée par 5 et les probabilités d’accidents sont fortement accrues. » Une sur fréquentation qui augmente de façon très prématurée le travail de ces sauveteurs.





« L’afflux touristique sur le littoral est conséquent. Lors d’un héliportage à Campomoropar nous avons vu 50 randonneurs en une demi-heure. Le déconfinement a amené du monde. La saison démarre de manière anticipée. En l’espace de quelques jours, nous avons réalisé une assistance aux plaisanciers c’est à dire une collision, une embarcation échouée, ainsi que des secours à la victime … Des activités qui se déroulent au même rythme qu’au mois de juillet. »





« Avec ce taux de fréquentation, nous nous dirigeons vers une grosse saison. Au niveau des secours en général, on comptabilise deux fois plus de monde qu’en 2019. Nous sommes sur une cadence d’un mois de juillet en ce moment. Ce qui présage une très grosse saison. »

Une période qui s’envisage néanmoins sereinement, car en ce qui concerne l’organisation, la SNSM du Valincu est au point. En effet, malgré la fréquence des interventions, les sauveteurs savent maintenir une bonne coordination au niveau de leurs équipes.

« Les communes du Valincu et du sartenais activent les dispositifs de secours côtiers et communaux : 2 patrouilleurs pour la surveillance et 2 semi rigide. Des patrouilleurs nautiques sont en activité depuis 20 jours en lien avec le cross et le codis. 7 sorties ont été effectuées depuis le 20 juin. Les postes de secours de plage restent à ouvrir et armer dès le 1 juillet à Prupià et Serra di Ferro. »





Toutes ces équipes demeurent opérationnelles et mobilisées.

« Aujourd’hui par exemple, nous avons 12 sauveteurs côtiers et 11 bénévoles mobilisés et disponibles de 8 à 20 heures et 20 heures à 6 heures. »







Ces équipes sont formées entre la station et l’école des nageurs sauveteurs avec une vraie symbiose entre les deux structures.

Le travail est effectué en partenariat avec les communes de la région, et surtout, une mise en réseau des interventions.

Au niveau des moyens, la station ne rencontre pas de problème et s'estime soutenue.

« Nous avons un mode de fonctionnement particulier car nous sommes un gros centre : il y a 40 bénévoles dans la station de Prupià en plus des sauveteurs saisonniers des postes de secours et ceux des patrouilleurs de surveillance et de sauvetage qui œuvrent avec la municipalité. On ne souffre pas de sous-effectifs, les collectivités sont présentes et nous soutiennent. Si toutes étaient aidées à la hauteur de la nôtre, il n’y aurait pas de problèmes et tout le monde se porterait bien. » indique fièrement Antoine-Jean Giannetti.

La SNSM du Sartenais-Valinco est donc bien équipée. Les différentes communes ainsi que la Collectivité de Corse jouent leurs rôles. « La CTC depuis des années finance à 50%. »

Un engagement important qu’il faut, selon le responsable, promouvoir à l’ensemble de l’île.

« La SNSM d’Aiacciu a lancé dernièrement un appel au secours en invoquant un manque d’argent, de financement et d’aide pour cet été. La prise de conscience des élus doit être accentuée sur l’ensemble de l’ile. »

Il s’agit d’un travail de confiance avec l’ensemble des collectivités locales qui nécessite également une certaine autonomie de gestion. « La SNSM est une station et chaque station s’autogère et s’autofinance avec la ville, la commune, et la collectivité à ses côtés. Dans la région, nous avons instauré un pacte de confiance depuis 10 ans. »

La sérénité est donc de mise à la SNSM de Prupià qui poursuit ses nombreuses interventions, à la veille d’une saison qui s’annonce intense.