SIA 2022 : des lauriers pour la Communauté Marana-Golo et son projet alimentaire territorial

« Cette nouvelle édition a été orientée vers le renforcement de la dynamique de déploiement des projets alimentaires territoriaux (PAT) ainsi que vers le secteur de la restauration collective pour accompagner l’atteinte des objectifs de la loi EGAlim » a souligné Brun. Ferreira. « Elle est dotée d'une enveloppe de plus de 2,4 millions d'euros, dans le cadre d’un partenariat du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avec le ministère des Solidarités et de la santé et l’ADEME, Agence de la transition écologique (ADEME), ainsi qu’avec le soutien du plan France Relance. ». Ouverte du 15 novembre 2021 au 10 janvier 2022, la phase de candidature a rencontré un vif succès et donné lieu au dépôt de 79 projets. À l’issue du processus de sélection, 29 projets ont été retenus dont 25 nouveaux PAT en émergence et 4 projets visant à accompagner les acteurs de la restauration collective. Marana-Golo a été le seul candidat corse retenu*





Le prix a été remis par le directeur général de l'Alimentation à José Galletti, maire de Lucciana et vice-président de la Communauté de Communes de Marana-Golo et Antoine Filippi, directeur général des services. Cette distinction permet de financer le Projet Alimentaire Territorial à hauteur de 70%.

Dans le cadre de cet appel à projets, qui avait été lancé au niveau national en novembre dernier, la Communauté de communes de Marana Golo avait fait acte de candidature pour solliciter des financements quant à la réalisation de son PAT, Projet Alimentaire Territorial.

Ainsi l’intercommunalité va disposer de moyens financiers par le biais des investissements du ministère de l’Agriculture, du ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que de l’ADEME.





« Consciente de son rôle déterminant pour accompagner sa dynamique territoriale, la Communauté de communes Marana Golo a répondu en janvier 2022 à cet appel à projets pour bénéficier de l’accompagnement par un bureau d’études spécialisé » explique José Galletti. « En effet, son territoire est situé entre ville, lagune et piémont, et il comprend des espaces agricoles au potentiel important sans être suffisamment valorisés bien qu’à proximité d’un nombre important de consommateurs. Pour faire émerger ce PAT adapté au territoire et à ses composantes locales, il est prévu d’associer les différents acteurs : grand public mais aussi les Institutionnels, EPCI, Coopératives agricoles et agriculteurs, acteurs de la distribution, restauration collective, sociaux, formation, afin de réaliser plusieurs missions : la mise en œuvre d’un diagnostic agricole et alimentaire du territoire pour définir les enjeux du territoire, construire un programme d’action avec les intervenants du système alimentaire, sensibiliser les élus et techniciens aux enjeux de la gouvernance et aux modalités de financement et animer la démarche de Projet Alimentaire Territorial par le biais d’ateliers de travail. Ce projet traduit l’engagement de la collectivité et de ses communes pour faire émerger des initiatives locales et conduire une politique du développement durable de son territoire. Plus globalement, il s’inscrit dans le cadre plus global de la Transition Ecologique et de la Résilience Territoriale. »





Le projet avait été validé par les élus, à l’unanimité, lors du conseil communautaire le 15 février dernier. « Le projet a pour ambition de porter une approche globale du système alimentaire » souligne Antoine Filippi : « Il y a de nombreux critères à définir et ensuite à respecter notamment la lutte contre la précarité alimentaire, la mise en œuvre d’une véritable justice sociale, la protection de la nature qui passe aussi par la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore par l’éducation alimentaire en atteignant les objectifs de la loi EGAlim pour la restauration collective notamment. Notre enjeu est de cibler les filières et les exploitations ayant un intérêt économique à valoriser des produits en RHD, Restauration Hors Domicile. Il s’agit également d’adapter au mieux la demande à l’offre locale, pour massifier les flux et optimiser les pratiques logistiques. »





Autre artisane de ce prix remis hier, Julia Pelliccia chef de projet CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique) : « Le PAT se construira aussi avec les acteurs comme la DRAAF, l’ODARC, la Chambre d’Agriculture, la SAFER, les mairies du territoire, les coopératives agricoles, les acteurs de la distribution, Grandes et Moyennes Surfaces, et de la restauration collective, le monde associatif et social tels CCAS, Prison de Borgo, lycée agricole de Borgo… »