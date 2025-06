Marana-Golo : un appel à candidatures pour devenir "Ambassadeur de l’eau"

Réduire sa facture d’eau tout en protégeant une ressource de plus en plus précieuse : c’est l’objectif du dispositif « Ambassadeur de l’eau », lancé en 2023 par la Communauté de communes Marana-Golo , en partenariat avec le CPIE A Rinascita. Fort du succès de la première édition, une nouvelle session est ouverte, avec des inscriptions possibles jusqu’au 15 juillet.



En 2023 la démarche s’est traduite par de nombreuses actions de terrain : animations pour le grand public (escape game, fresque de l’eau, ateliers pratiques, bar à eaux) mais aussi audits des consommations en eau de bâtiments publics (à Lucciana et Biguglia) et de quelques entreprises locales.



Surtout, huit familles volontaires ont été accompagnées de manière personnalisée. Elles ont reçu gratuitement du matériel hydro-économe (mousseurs, réducteurs de débit, récupérateurs d’eau de pluie, bâches pour piscine…) adapté à leur logement. En retour, elles ont accepté de suivre leur consommation. Résultat : jusqu’à 60 % d’économie d’eau pour certains foyers.



Une nouvelle phase ouverte aux habitants

En 2025, la Communauté de communes Marana-Golo souhaite élargir l’expérimentation à de nouvelles familles du territoire, qu’elles vivent en maison ou en appartement. Les candidats retenus bénéficieront à nouveau d’un équipement gratuit et d’un accompagnement individuel.



Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 15 juillet auprès du CPIE A Rinascita. Une opportunité de s’engager localement pour la préservation de l’eau, tout en réalisant des économies concrètes au quotidien.