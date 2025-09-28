Rugby régional - Un week-end de bonne facture pour les clubs corses

En Régionale 1, Portivechju Rugby, sur la rare pelouse du stade Claude-Papi,, est venu à bout de Monteux au terme d'un match maîtrisé remporté sur le score de 34 à 21. Après la victoire acquise en terre balanine voici une semaine les Porto-Vecchiais enchaînent avec un deuxième succès de rang qui les replace dans le haut du tableau. Lucciana de son côté poursuit son bon début de saison et ce sont, cette fois les Vauclusiens de Sorgue qui ont subi la loi des "Rouge et Noir, sur le score serré de 24 à 18.

A l'inverse les Balanins du CRAB vivent une entame de saison difficile. Les joueurs de Patrice Sablé se sont inclinés sur la pelouse du Beausset 12 à 19 et doivent se contenter du bonus défensif. Les Balanins devront sortir au plus vite de cette mauvaise spirale de trois défaites de rang.





Au sein du championnat de Régionale 2 dans la Poule 1, le RC Ajaccio a relevé la tête de belle manière ce dimanche après-midi sur le terrain de Sarrola en dominant nettement Aix Université Club 37 à 3. Victoire bonifié pour les joueurs de la Cité Impériale.

Dans la Poule 2, Bastia XV peut avoir des regrets. Les Bleus menaient 22 à 15 dans la dernière minute, à Gémenos, avant de concéder le partage des points 22 à 22.





Enfin, dans le championnat des réserves le RC Ajaccio a battu le RCOARV 33 à 0.

Chez les plus jeunes, les cadets de Bastia-Lucciana réunis au sein de l'équipe Cismonte ont réalisé un week-end en mode carton plein. En R3 les Nordistes se sont imposés 124 à 0 face aux débutants de Portivechju Rugby alors qu'en R1 Cismonte a dominé le Mourillon 31 à 0.