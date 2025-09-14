CorseNetInfos
Rugby régional - Première réussie pour Lucciana et Ajaccio


GAP le Dimanche 14 Septembre 2025 à 18:20

Le championnat territorial démarrait aujourd'hui pour les clubs insulaires qui ont connu des fortunes diverses



Rugby régional - Première réussie pour Lucciana et Ajaccio
En Régionale 1, Portivechju Rugby recevait au stade Claude-Papi le Boxeland Club Islois rétrogradé de Fédérale 3. Les Porto-Vecchiais face à un adversaire très complet ont longtemps tenu la dragée haute aux Vauclusiens avant de baisser pavillon en seconde période pour finalement s'incliner 26 à 31.


Fin de match encore plus difficile et compliquée pour le CRAB Lumiu sur la pelouse de Monteux. Les Balanins pensaient bien tenir la victoire en menant 16 à 10 à la 80e, mais dans les arrêts de jeu Monteux inscrivait un essai transformé qui lui permettait, dans un dénouement plus que tendu avec des des gestes répréhensibles, de l'emporter 17 à 16.

La seule éclaircie en R1 est venue de Lucciana qui sur son terrain est venu à bout non sans mal de Salon-de-Provence sur le score serré de 26 à 25.


Du coté de la Régionale 2, le RC Ajaccio sur son terrain de Sarrola a finalement pris le meilleur sur Bédarrides 20 à 16, alors que  Bastia XV, qui rendait visite à Hyères-Carqueiranne, a été battu 20 à 29




