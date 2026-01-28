Rugby jeunes - L'atelier n°3 de la Fédé en question au stade Claude-Papi

Ces ateliers faisant partie du calendrier de la commission régionale des écoles de rugby de la Ligue Corse, sont animés par les éducateurs et par Laurent Berenger, conseiller technique pour la région de Porto Vecchio. Cette matinées de travail concernaient trois catégories, avec pour chacune d'entre elles un travail bien spécifique à savoir les duels pour les M8, les rucks pour les M10 et enfin le surnombre pour les plus grands à savoir les M12. Un travail par atelier précieux dans le cadre de la construction du futur joueur

Parallèlement, à ce rassemblement, s'est déroulée une formation pour les éducateurs. Les exercices, effectués lors de la matinée, ont été disséqués et analysés afin de trouver des solutions aux situations vécues lors de la séance précédente. Une manière pour la Ligue Corse de donner aux futurs cadres des écoles de Rugby les outils nécessaires au développement du jeune joueur en lui assurant l'acquisition des fondamentaux de la discipline