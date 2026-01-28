CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 Joseph Agostini : « Le débat politique est au niveau CE 1 » 24/01/2026 Corte - Près d’une centaine de sapeurs-pompiers volontaires incorporés en Haute-Corse 24/01/2026 Interdiction du téléphone au lycée : les syndicats corses pointent les limites du projet 24/01/2026

Rugby jeunes - L'atelier n°3 de la Fédé en question au stade Claude-Papi


GAP le Samedi 24 Janvier 2026 à 16:23

Ce samedi matin l'école de rugby de Porto-Vecchio XV a accueilli au stade Claude Papi l'atelier N°3 de la Fédération Française de Rugby. Un regroupement auquel participaient les écoles de Rugby de Bonifacio, et de Ventiseri



Rugby jeunes - L'atelier n°3 de la Fédé en question au stade Claude-Papi
Ces ateliers faisant partie du calendrier de la commission régionale des écoles de rugby de la Ligue Corse, sont animés par les éducateurs et par Laurent Berenger, conseiller technique pour la région de Porto Vecchio. Cette matinées de travail concernaient trois catégories, avec pour chacune d'entre elles un travail bien spécifique à savoir les duels pour les M8, les rucks pour les M10 et enfin le surnombre pour les plus grands à savoir les M12. Un travail par atelier précieux dans le cadre de la construction du futur joueur
Parallèlement, à ce rassemblement, s'est déroulée une formation pour les éducateurs. Les exercices, effectués lors de la matinée, ont été disséqués et analysés afin de trouver des solutions aux situations vécues lors de la séance précédente. Une manière pour la Ligue Corse de donner aux futurs cadres des écoles de Rugby les outils nécessaires au développement du jeune joueur en lui assurant l'acquisition des fondamentaux de la discipline




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos