Rugby féminin - Les Ponettes connaissent leurs adversaires

Depuis quelques jours, les Bastiaises connaissent leurs adversaires ainsi que le calendrier de la première partie de la saison. Celle-ci débutera le 4 octobre par la réception de la formation vauclusienne d’Orange pour s’achever au mois de mars 2027 par le déplacement à Châteaurenard.

Une Poule à sept composée essentiellement de formations des Bouches-du-Rhône, avec les Phocéennes de Marseille Rugby Méditerranée et du SMUC, les Universitaires aixoises, et de Châteaurenard . Côté varois, Saint-Mandrier sera sur les rangs, alors qu'Orange défendra les couleurs vauclusiennes. Une première phase de poules qui déterminera la poursuite de la saison avant les rendez-vous nationaux pour les partenaires d’Angie Manca qui retrouvent, donc, le niveau fédéral au sein de la Poule Méditerranée.