Rugby féminin - Les Ponettes connaissent leurs adversaires

Depuis quelques jours, les Bastiaises connaissent leurs adversaires ainsi que le calendrier de la première partie de la saison. Celle-ci débutera le 4 octobre par la réception de la formation vauclusienne d’Orange pour s’achever au mois de mars 2027 par le déplacement à Châteaurenard.
Une Poule à sept composée essentiellement de formations des Bouches-du-Rhône, avec les Phocéennes de Marseille Rugby Méditerranée et du SMUC, les Universitaires aixoises, et de Châteaurenard . Côté varois, Saint-Mandrier sera sur les rangs, alors qu'Orange défendra les couleurs vauclusiennes. Une première phase de poules qui déterminera la poursuite de la saison avant les rendez-vous nationaux pour les partenaires d’Angie Manca qui retrouvent, donc, le niveau fédéral au sein de la Poule Méditerranée.
Une Poule à sept composée essentiellement de formations des Bouches-du-Rhône, avec les Phocéennes de Marseille Rugby Méditerranée et du SMUC, les Universitaires aixoises, et de Châteaurenard . Côté varois, Saint-Mandrier sera sur les rangs, alors qu'Orange défendra les couleurs vauclusiennes. Une première phase de poules qui déterminera la poursuite de la saison avant les rendez-vous nationaux pour les partenaires d’Angie Manca qui retrouvent, donc, le niveau fédéral au sein de la Poule Méditerranée.
Le calendrier
Octobre :
04 : Ponettes – RC Orangeois
11 : Marseille Rugby Méditerranée – Ponettes
18 : Ponettes – Aix Université Club
Novembre :
08 : SMUC – Ponettes
15 : Ponettes – Saint-Mandrier
Décembre :
06 : RC Châteaurenard – Ponettes
Janvier 2027 :
10 : RC Orangeois – Ponettes
17 : Ponettes- Marseille Rugby Méditerranée
31 : Aix Université Club- Ponettes
Février 2027 :
07 : Ponettes – SMUC
14 : Saint-Mandrier – Ponettes
Mars 2027 :
07 : Ponettes - RC Châteaurenard
04 : Ponettes – RC Orangeois
11 : Marseille Rugby Méditerranée – Ponettes
18 : Ponettes – Aix Université Club
Novembre :
08 : SMUC – Ponettes
15 : Ponettes – Saint-Mandrier
Décembre :
06 : RC Châteaurenard – Ponettes
Janvier 2027 :
10 : RC Orangeois – Ponettes
17 : Ponettes- Marseille Rugby Méditerranée
31 : Aix Université Club- Ponettes
Février 2027 :
07 : Ponettes – SMUC
14 : Saint-Mandrier – Ponettes
Mars 2027 :
07 : Ponettes - RC Châteaurenard
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