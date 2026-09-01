U tempu in Corsica
Les conditions restent très ensoleillées et chaudes mais le thermomètre ne dépasse pas les 30 degrés. De petites averses peuvent se déclencher au-dessus de la plaine orientale et sur le relief de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
À la plage du Ricantu (Cathy luciani)