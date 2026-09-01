Rallye de Corte centre Corse - Mariani, pour une poignée de secondes !

Après les vérifications administratives et techniques de ce samedi matin, ils n’étaient plus que 18 au départ du rallye des Véhicules Historiques de Compétition, et 62 sur le rallye moderne.

Et c’est Jean-Toussaint Albertini, associé à Vincent Groulier, sur Ford MK2 RS, qui s’élançait le premier depuis le parc fermé sur le cours Paoli devant un public nombreux. Il prenait donc la direction de Ponte-Leccia pour le départ de la première spéciale longue de 14,3 kilomètres, entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu. Il signait le temps scratch en 10’28’’ devant Philippe David sur Ford Sierra Cosworth, relégué à 20 secondes, et Xavier Gaffory, sur Porsche Carrera RS, à 30 secondes. La bagarre faisait rage dans la deuxième spéciale, entre Pedigrisgiu et le Ponte de Castirla, que s’octroyait une fois encore Jean-Toussaint Albertini. Mais derrière c’est Laurent Ricco et sa Clio Williams qui venaient titiller le leader. Jean-Toussaint Albertini résistait une fois encore aux attaques de ses adversaires en signant le scratch dans les 3e et 4e spéciales, identiques aux précédentes.

A l’issue de cette première journée de course, Albertini était largement en tête avec une minute et 15 secondes d’avance sur Nicolas Cesari et Philippe David, séparés de seulement 6 centièmes de secondes l’un de l’autre.





Dans le rallye moderne, Paul-André Mariani avait prévenu ses adversaires, dans ces mêmes colonnes jeudi, qu’il participait pour une deuxième victoire consécutive et une troisième dans ce rallye. Il partait pied au plancher en signant le scratch lors de la première spéciale. Associé à Romain Leculier, le jeune vénacais, sur sa Skoda Fabia RS, prenait les commandes du rallye avec un temps de 9’30’’. L’équipage Pierre-Antoine Guglielmi-Gilles Cler, sur Citroën C3, pointait à 3 secondes tandis que Georges-Alexandre Moracchini, associé à Laurent Goia sur Volkswagen Polo, se classait à la 3e place avec 58 secondes de retard. Derrière on retrouvait François-Xavier Moracchini, Arnaud Ribière et Christophe Casanova.

La lutte était âpre également dans la spéciale suivante entre Pedigrisgiu et le Ponte de Castirla. Si Mariani signait encore le meilleur temps, François-Xavier Moracchini recollait au podium en s’octroyant le deuxième temps à 3 secondes de Mariani, tandis que l’on se battait à coup de secondes pour la 3e et 4e places entre Guglielmi et Ribière, respectivement à 4 et 5 secondes du leader.

Sur la troisième spéciale entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu Mariani améliorait son temps de trois secondes par rapport à la première spéciale et le podium changeait une fois encore puisque cette fois c’est Georges-Alexandre Moracchini qui finissait deuxième à 6 secondes, devant Guglielmi à 7 secondes et François-Xavier Moracchini à 9 secondes. Ribière et Casanova semblaient décrocher puisque respectivement à 13 et 18 secondes.

La bataille était de plus en plus serrée entre les quatre hommes de tête sur la dernière spéciale de la journée. Mais cette fois encore Mariani menait le bal tandis que Guglielmi n’était qu’à une seconde derrière et François-Xavier Moracchini à 3 secondes !

Et ce samedi soir Paul-André Mariani avait une avance de 13 secondes à son entrée au parc fermé sur le cours Paoli de Corte. Le podium était complété par Pierre-Antoine Guglielmi et François-Xavier Moracchini à 21 secondes. 24 et 32 secondes séparaient Georges-Alexandre Moracchini et Arnaud Ribière de la première place tandis que Christophe Casanova, associé à Carla Gaffayoli, pointait à plus d’une minute.



Notons également que la bagarre était également très belle dans les différents groupes. Deux secondes séparaient, par exemple, Batti Ceccaldi et Olivier Luciani dans le groupe FRC3. Dans le groupe FRC4 Dominique Nannucci était en tête et que Ugo Gregory dominait le groupe FRC5. Enfin, dans le groupe FRALLYNAT Pierre-Marc Nannucci comptait une vingtaine de secondes d’avance sur Yannick Rossi et trois minutes sur Kevin Micaelli.





Ce dimanche les concurrents auront 4 spéciales à effectuer. La première entre le pont d’Erbaghjolu et Erbaghjolu à 9h51 puis à 12h35. Et la deuxième entre Fuchichja et le Pont d’Altiani à 10h24 et 13h08.

