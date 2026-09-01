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A màghjina - U turchinu di Palumbaghja


le Dimanche 20 Septembre 2026 à 07:37

Vue du ciel, Palombaggia révèle toute la géographie de son rivage : le bleu profond qui gagne le turquoise à l’approche du sable, les pins qui avancent jusqu’à la mer et, derrière eux, le maquis qui remonte vers les reliefs. Une lumière qui suffit à dessiner, dans un même regard, quelques-uns des paysages les plus caractéristiques du sud de la Corse.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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