En Corse, l’intelligence artificielle gagne du terrain dans les entreprises

Quand l’IA s’attaque au tri des châtaignes



L’idée de développer une machine capable de reconnaître les châtaignes et d’effectuer une partie du tri grâce à l’intelligence artificielle a donc germé. L’objectif n’est pas de faire disparaître l’humain : le producteur restera là pour contrôler le processus. Mais au lieu de consacrer des journées entières à cette tâche, il pourra se concentrer sur les nombreuses autres étapes de la transformation.



Le prototype doit être installé dans le local technique à Ponte-Leccia, avant une réunion prévue début octobre pour évaluer son fonctionnement. Pour Carine Franchi, l’intérêt est aussi de montrer que l’innovation peut accompagner des filières traditionnelles et rurales. « Il ne faut pas délocaliser car la Corse a cette capacité : elle a des jeunes, elle a de la ressource, elle a la compétence pour bien faire dans ce domaine », souligne-t-elle.



En quatre ans, 4,5 millions d’euros ont été investis au service de la transformation numérique de la région, près de 100 étudiants ont été formés et 120 organisations accompagnées. Pour Benjamin Pereney, fondateur de Mira et coordinateur de l’EDIH, la formation constitue souvent le premier contact avec les entreprises. Une demande pour apprendre à utiliser un outil peut ensuite déboucher sur un projet plus concret. « La problématique qui a été travaillée par les étudiants, c'était souvent une problématique réelle portée par les entreprises et ainsi, ça devient potentiellement une demande de prototypage derrière », explique-t-il.