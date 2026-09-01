Colère des pêcheurs : Après les annonces du gouvernement, u Sindicatu pà a difesa di i piscadori corsi estime que « les problèmes restent entiers »

Manon Perelli le Dimanche 20 Septembre 2026 à 09:36

Alors que la mobilisation des pêcheurs méditerranéens a débouché cette semaine sur plusieurs annonces du gouvernement, U Sindicatu pà a difesa di i piscadori corsi estime qu’elles ne répondent que très partiellement aux difficultés rencontrées dans l’île. Le syndicat, qui n’a pas pris part au mouvement afin de poursuivre les discussions engagées depuis le blocage des ports d’avril, attend toujours des réponses sur plusieurs dossiers, du prix du carburant à la VMS.