Rugby Régional - Le derby et la première place pour Lucciana


GAP le Dimanche 19 Octobre 2025 à 20:02

Match au sommet à Lucciana cet après-midi dans le cadre du championnat de Régionale 1 où le RC Lucciana dauphin de Portivechju Rugby recevait la formation de la Cité du Sel. Un match de bon niveau à l'issue duquel les Luccianais se sont imposés 32 à 23



Rugby Régional - Le derby et la première place pour Lucciana
Un succès assorti de la première place de la Poule pour les Rouge et Noir. A l'inverse, le CRAB Lumiu poursuit dans la voie de la défaite. Les Balanins se sont effet inclinés pour la cinquième fois de rang cette saison, cette fois de terrain de Six Fours 20 à 13.


Du côté de la Régionale 2, dans la Poule 1 le RC Ajaccio s'est imposé face au leader Fos-Sur Mer, 25 à 21. Une victoire probante pour les Ciel et Blanc sur leur terrain de Sarrola. Pour sa part Bastia XV, au sein de la Poule 2, qui se déplaçait à Saint-Laurent du Var est revenu avec le gain du match 40 à 20. Un succès bonifié qui replace les Bleus dans le haut du tableau.


Dans le championnat territorial à dix, Les Ponettes confirment leur bon début de saison en dominant à Volpaghju Les Infernales de la Cadière sur la marque ample de 64 à 24.
Enfin dans le championnat des réserves, Portivechju Rugby a disposé de la réserve de Lucciana 13 à 11.




