Rugby Régional - Ballotage favorable pour Lucciana

Dans une rencontre très tactique, les joueurs de David Pocq se sont inclinés 25 à 23 en ayant eu la pénalité de la gagne dans les ultimes secondes. Un très court revers de bon augure avant le match retour dimanche prochain à Charles-Galletti. Un double enjeu pour les Luccianais, en cas de succès par un écart de trois points, il iraient en finale d'accession, sans doute contre Salon large vainqueur du Boxeland Club Islois. Au-delà du sort de cette finale le RC Lucciana serait assuré en étant finaliste d'accéder en Fédérale 3. Un retour dans le giron hexagonal après des années d'absence pour le Rugby Corse. Mais avant cela il faudra remporter cette demi-finale retour. Autant dire l'enjeu de cette rencontre du 26 avril à Lucciana.





A l'échelon inférieur en Régionale 2, nos deux représentants jouaient, aussi, des rencontres d'accession au stade des quarts de finale, mais sur un match sec. Bastia XV n'a pas pesé lourd face à Fos-sur-Mer, les Bleus se sont inclinés 57 à 5. Le RC Ajaccio, pour sa part a été battu à Ollioules 34 à 25 et regrettera longtemps un premier acte manqué à l'issue duquel les Ciel et Blanc étaient menés 25 à 3, avant de s'adjuger la seconde période.

Place désormais aux phases finales du championnat de France pour nos deux représentants.